Yabancı Damat dizisinin üçüz kızları büyüdü! Son hallerine yorum yağdı

04 Ekim 2024 16:03 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 16:03

Yabancı Damat dizisinde Binnur Kaya'nın oynadığı Nazire karakteri ve İlker Aksum'un oynadığı Ruşen karakterinin çocukları rolünde yer alan üçüz kızlar büyüdü. Sosyal medya hesabından video paylaşan Kayra, İlayda ve Talia Songur kardeşlerin son haline yorum yağdı.

Başrolünde Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar ve İlker Aksum gibi oyuncuların yer aldığı Yabancı Damat dizisi 2004 yılında başladı ve 2007 yılında final oldu. Dizide Nazire ve Ruşen karakterlerinin üçüz kızları rolündeki Fazile, Safiye ve Mihriban karakterlerinin son hali ortaya çıktı.

YABANCI DAMAT DİZİSİNİN ÜÇÜZLERİ BÜYÜDÜ

Yayınlandığı dönemde en çok izlenen yapımlardan biri olan Yabancı Damat, 2007 yılında final oldu. Yabancı Damat dizisinde evin üçüz kızları Fazile, Safiye ve Mihriban karakterleriyle yer alan Kayra, İlayda ve Talia Songur kardeşlerin son hali ortaya çıktı.

Sosyal medya hesaplarından video paylaşan kızların son haline yorum yağdı. Kayra mimarlık yaparken, İlayda ise balet olarak kariyerine devam etti. Talia ise moda tasarımcısı olarak kariyerine devam ettiğini sosyal medyada açıkladı.