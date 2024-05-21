Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıkladı

21 May 2024 14:02 - Güncelleme : 21 May 2024 14:19

Sabah hastanelik olduğunu belirten Müjde Uzman, aldığı ilaçlara rağmen uyuyamadığını belirtti. Peş peşe sosyal medya hesabından video yayınlayan oyuncu tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıkladı.

MÜJDE UZMAN TÜKENMİŞLİK SENDROMUNA YAKALANDI

Uyuyamadığını belirten oyuncu, hastaneye gittikten yaşadıklarını anlatarak "6 bayıltacak dozda ilaçlar içeren bir serum yememe rağmen uyuyamadım. Günlerdir. alerji ve astım sebepli uyku yapan ilaçlar da içiyorum" dedi. Bir bir yaşadığı zor anları paylaşan oyuncu daha önce Meryem Uzerli'den duyduğumuz tükenmişlik sendromuna yakalandığını açıkladı.

Uzman yayınladığı videoda, "Hepsini okuyanlar için... Patlama noktasına geldim ve ciddiye alınmadığımı kaldıramıyorum. Bana bir şeyler söyleyen insanlara cevap vermiş oldum ki onlarda duymuş olacaklar. Zaten bir süre sonra sileceğim pişman olup. Tek ben değilim işimle alakalı değil. Bu insan zorbalığı… Empati yapmadan çözemeyiz. Lütfen insanlara iyi olması gerektiği konusunda baskı yapmayın. Kötü hissetmek bir süreçtir. Bu bir boşaltım mekanizmasıdır. Lütfen engellemeyin. Dünyanın en boş ve işe yaramayan cümlesi 'Halledersin aslansın kaplansın' cümlesi. Konuşma ihtiyacı hissettiğimiz için çok boş şeyler söylüyorsunuz. Onu da söylemeyin" dedi.