Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek 3 ayda 20 kilo verdi! Formülünü paylaştı

Kızılcık Şerbeti dizisinin ilk bölümünden itibaren yapımda Nilay karakteriyle yer alan Feyza Civelek, hem verdiği 20 kilodan hem de son dönemde büyük tutkusundan bahsetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek 3 ayda 20 kilo verdi! Formülünü paylaştı
KAYNAK:
Snob Magazin
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 17:13
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 17:13

Her röportajı çok konuşulan , gittiği galeride hem tabloları inceledi hem de özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Civelek bir dönem çok kilo aldığını belirterek kilolarından nasıl kurtulduğundan bahsetti.

FEYZA CİVELEK: OYUNCULUĞUMA BAKIYORUM, BAŞARI ODAKLIYIM

Feyza Civelek, oynadığı Nilay karakteriyle ilgili "Nilay'ı çok seviyorum. Benim bir çocuğum ve yarım gibi..." dedi. Oyuncu, "Karakter için ne gibi tepkiler alıyorsunuz?" sorusuna, "Genelde olumlu yorumlar alıyorum. Olumlu ya da olumsuz tepkiler olabiliyor. Yorumlara göre hareket etmiyorum. Oyunculuğuma bakıyorum, başarı odaklıyım. İlk sezon daha çok gıcık oluyorlardı daha sonra Nilay'ı sevmeye başladılar. Gıcık bir karakteri sevdirmek zordur, onu başardığım için mutluyum. Her ailede bir Nilay var. Her aileye dokunabiliyorum. Beni benimsediler" cevabını verdi.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek 3 ayda 20 kilo verdi! Formülünü paylaştı

FEYZA CİVELEK 20 KİLO VERDİ

Set dışında Civelek, "Her hafta seramik kursuna gidiyorum. İnşallah öğrencilerle sergi açabiliriz. Her hafta tiyatro gidiyorum. Hem beni geliştiriyor ve terapi gibi geliyor" diye konuştu. Kilo verdiği görülen oyuncu, "Üç ayda 20 küsür kilo verdim. 4-5 kiloda vereceğim. Beslenme uzmanımın verdiği yemekleri yedim, spor yapıyorum. Bir anda çok kilo almıştım. İnşallah bir daha almayacağım. Yaşam tarzımı da değiştirdim. Asla beslenme düzenimi bozmuyorum" açıklamasını yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek 3 ayda 20 kilo verdi! Formülünü paylaştı

"LİSANSLI ARABA YARIŞÇICI OLACAĞIM"

Fransa'ya tatile giden oyuncu, "Kayağa gittim. Setten vakit bulup, ailemle vakit geçirdim. Altı yaşından beri kayakla uğraşıyorum. Kayakta sisli bir havada önümü göremeyip, iki elim yırtılmıştı" dedi. Yarış sporlarıyla ilgili Civelek, "Lisansı almak istiyorum. Lisanslı araba yarışçısı olacağım. Hız en büyük tutkum. Sokakta değil, piste yapıyorum. Uçaktan paraşütle atlamak istiyorum. Eğitim almayı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek 3 ayda 20 kilo verdi! Formülünü paylaştı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kanye West ilk kez Türkiye'ye geliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeraltı'nın Ceylan'ı Devrim Özkan: Yemek siparişleri "ömrüm" diye geliyor
ETİKETLER
#feyza civelek
#oyunculuk
#kilo verme
#kayak
#Araba Yarışı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.