Şarkıları, renkli tarzı ve Roman müziğin sevilen ismi Kobra Murat, bu kez kız isteme merasimiyle gündeme bomba gibi düştü. Özellikle de ailesine olan düşkünlüğüyle tanınan ünlü isim kız istemeye bile giderken kendinden ödün vermeyerek elinde altın tokmağı dilinde de duasıyla çok konuşuldu. O anları sosyal medyasından paylaşan Kobra Murat, kısa sürede en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.

KOBRA MURAT ALTIN TOKMAK VE DUALARLA KIZ İSTEMEYE GİTTİ!

Söylediği her sözle ve yaptığı her şarkıyla olay olan Roman müziğin ünlü ismi Kobra Murat, sık sık gündeme gelen isimlerden biri olurken ailesine olan düşkünlüğüyle de dikkatleri üzerine çeken kişilerden biri oluyor. Ancak bu kez ne sözleriyle de ne şarkılarıyla gündeme geldi.

Kobra Murat bu kez bir isteme merasimiyle gündem oldu. Sosyal medyanın direkt dikkatini çeken anlar da Kobra Murat’ın elinde tuttuğu altın tokmak dikkatleri çeken ilk unsur oldu. Kız isteme merasiminde gerekli olan eşyalar getirilirken Kobra Murat’ın elindeki tokmak oldukça çok konuşuldu.

Tabi tek konuşulan bu olmadı. Kobra Murat oğluna kız istemesi yaparken gelinin kapıyı açmasıyla ünlü şarkıcının cebinden çıkardığı dolarlarda oldukça dikkat çekti. Dolarları gelinin etrafına saçarken ‘Dolarla yaşa babam’ sözleri dikkatlerden kaçmadı.

Oğlu Yiğithan’ın evlilik yolunda ilk adımı attığı günde renkli görüntülerin ortaya çıktığı anlar sosyal medyanın diline düştü. Sanatçının paylaşımını gören takipçileri Kobra Murat’ın bu hallerine alışık olsa da bilmeyenler için oldukça çok dikkat çekici oldu.

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

O anlar sosyal medyada yer almasıyla gündemde yer alan haberlerden biri oldu. Kimi kullanıcı gelenekleri devam ettirmesini tebrik ederken kimisi de bu kadar olayın gösteriş olduğunu ifade ediyor. Ancak şöyle bir durumda var ki Kobra Murat denildiğinde akıllara gösteriş gelir.

Ünlü şarkıcı Kobra Murat’ın kendine özgü tarzını yansıtan altın tokmak, kız isteme merasimini sıradan bir aile buluşmasından ayıran detaylardan biri haline geldi. Paylaşım kısa süre de binlerce etkileşim aldı. Bazı kullanıcılar Kobra Murat’a ve ailesine tebrik mesajlarını iletti.