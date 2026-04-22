Editor
 | Canan Okur

Kobra Murat öldü mü, yaşıyor mu? Manisa'daki sır ölüm sonrası şoke eden açıklama

Sosyal medya son saatlerde Roman müziğin sevilen ismi Kobra Murat'ın ölüm haberiyle adeta sarsıldı. Kısa sürede trend listelerinde adı zirveye yerleşen Kobra Murat'ın vefat haberleri sonrası, tüm gerçekler çok geçmeden açığa çıktı. Manisa'da sır ölüm sonrası şoke eden açıklamalar, Kobra Murat sevenlerinin yüreğine su serpti. İşte detaylar...

Kobra Murat öldü mü, yaşıyor mu? Manisa'daki sır ölüm sonrası şoke eden açıklama
Manisa'dan gelen bir vefat haberi, hem isim hem de lakap benzerliği ile magazin gündemini altüst etti. Roman müziğin renkli siması 'a yönelik ortaya çıkan öldü iddiaları sonrası arama motorları 'Kobra Murat öldü mü, yaşıyor mu?', 'Kobra Murat'a ne oldu?' sorularıyla çalkalandı. Ancak ünlü isim tüm bu iddialara karşı bizzat kendisi ölmediğini açıklayan bir paylaşım yaptı. Peki Kobra Murat gerçekten yaşıyor mu? İşte Kobra Murat'tan 'öldü' iddialarına dair dikkat çeken açıklama...

Kobra Murat öldü mü, yaşıyor mu? Manisa'daki sır ölüm sonrası şoke eden açıklama

Manisa'da Kobra Murat lakaplı bir kişinin vefat haberi üzerine, Roman müzik sanatçısı Kobra Murat hakkında çıkan öldü iddiaları sanatçının kendisi tarafından yalanlandı.
Manisa'da yaşayan ve Kobra Murat lakabıyla tanınan bir kişi evinde ölü bulundu.
Bu haber üzerine Roman müziğin tanınmış ismi Kobra Murat hakkında öldü iddiaları yayıldı.
Kobra Murat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile öldüğü yönündeki iddiaları yalanladı.
Sanatçı, Manisa'da vefat eden adaşına rahmet diledi.
Kobra Murat, öldüğü yönündeki haberlerin bir yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu belirtti.
KOBRA MURAT ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

platformları sabah saatlerine karşı adeta karıştı. 'Kobra Murat hayatını kaybetti' başlıkları hızla yayılırken, sevenleri adeta yasa boğuldu.

Kobra Murat'a dair taziye mesajları peş peşe yağarken, Roman müziğin yerinde duramayan ismi Kobra Murat'a dair çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Öldü sanılan Kobra Murat'ın hala hayatta olduğu öğrenildi.

MANİSA'DAKİ SIR ÖLÜM SONRASI ŞOKE EDEN AÇIKLAMA

Kobra Murat, hakkında çıkan ve isim benzerliği sonucu kafaları karıştıran 'Kobra Murat öldü' iddialarına son noktayı yaptığı paylaşımla koydu.

Olayın fitilini ateşleyen durum ise Manisa'da yaşayan ve Kobra Murat lakabıyla tanınan bir vatandaşın evinde cansız bedenine ulaşılması oldu. 'Kobra Murat evinde ölü bulundu' başlığıyla paylaşılan görüntüler sonrası tüm gözler de Roman müziğin sevilen sesi Kobra Murat'a yöneldi.

Altın takılarıyla, tarzıyla ve kendine özgü dansıyla Roman müzik denilince ilk akla gelen isimlerden biri olan Kobra Murat'ın öldüğüne dair çıkan haberler sevenlerini de adeta şoke etti.

DAHA YAPACAK ÇOK DÜĞÜNÜMÜZ VAR

Tüm bu söylentiler sosyal medya platformlarında hızla yayılırken, Kobra Murat'tan açıklama jet hızıyla geldi. 'Ölmedim, yaşıyorum' diyen sanatçı, Manisa'da vefat eden adaşına da rahmet dileyerek, şu ifadeleri kullandı;

Canlarım, dostlarım. Hakkımda çıkan haberler tamamen bir yanlış anlaşılmadan ibarettir. Manisa'da yaşayan ve benim gibi Kobra Murat lakabıyla bilinen bir abimiz maalesef evinde rahmetli olmuş. Allah ona gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet, kabri nurla dolsun. Peygamber efendimize komşu olsun inşallah. Ben hayattayım, sağlıklıyım. Dualarınız için teşekkür ederim.'

