Kobra Murat öldü mü, yaşıyor mu? Manisa'daki sır ölüm sonrası şoke eden açıklama

Manisa'dan gelen bir vefat haberi, hem isim hem de lakap benzerliği ile magazin gündemini altüst etti. Roman müziğin renkli siması Kobra Murat'a yönelik ortaya çıkan öldü iddiaları sonrası arama motorları 'Kobra Murat öldü mü, yaşıyor mu?', 'Kobra Murat'a ne oldu?' sorularıyla çalkalandı. Ancak ünlü isim tüm bu iddialara karşı bizzat kendisi ölmediğini açıklayan bir paylaşım yaptı. Peki Kobra Murat gerçekten yaşıyor mu? İşte Kobra Murat'tan 'öldü' iddialarına dair dikkat çeken açıklama...
Sosyal medya platformları sabah saatlerine karşı adeta karıştı. 'Kobra Murat hayatını kaybetti' başlıkları hızla yayılırken, sevenleri adeta yasa boğuldu.
Kobra Murat'a dair taziye mesajları peş peşe yağarken, Roman müziğin yerinde duramayan ismi Kobra Murat'a dair çok geçmeden gerçek ortaya çıktı. Öldü sanılan Kobra Murat'ın hala hayatta olduğu öğrenildi.
Kobra Murat, hakkında çıkan ve isim benzerliği sonucu kafaları karıştıran 'Kobra Murat öldü' iddialarına son noktayı yaptığı paylaşımla koydu.
Olayın fitilini ateşleyen durum ise Manisa'da yaşayan ve Kobra Murat lakabıyla tanınan bir vatandaşın evinde cansız bedenine ulaşılması oldu. 'Kobra Murat evinde ölü bulundu' başlığıyla paylaşılan görüntüler sonrası tüm gözler de Roman müziğin sevilen sesi Kobra Murat'a yöneldi.
Altın takılarıyla, tarzıyla ve kendine özgü dansıyla Roman müzik denilince ilk akla gelen isimlerden biri olan Kobra Murat'ın öldüğüne dair çıkan haberler sevenlerini de adeta şoke etti.
Tüm bu söylentiler sosyal medya platformlarında hızla yayılırken, Kobra Murat'tan açıklama jet hızıyla geldi. 'Ölmedim, yaşıyorum' diyen sanatçı, Manisa'da vefat eden adaşına da rahmet dileyerek, şu ifadeleri kullandı;
Canlarım, dostlarım. Hakkımda çıkan haberler tamamen bir yanlış anlaşılmadan ibarettir. Manisa'da yaşayan ve benim gibi Kobra Murat lakabıyla bilinen bir abimiz maalesef evinde rahmetli olmuş. Allah ona gani gani rahmet eylesin, mekanı cennet, kabri nurla dolsun. Peygamber efendimize komşu olsun inşallah. Ben hayattayım, sağlıklıyım. Dualarınız için teşekkür ederim.'