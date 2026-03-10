Kubilay Aka askere gidiyor! Ünlü oyuncu vatani görevini tamamlamaya hazırlanıyor

Kubilay Aka, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve aşk yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda Hafsanur Sancaktutan ile ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Kubilay Aka, askere gidiyor. Başarılı oyunculuk performansıyla birçok projede boy gösteren 30 yaşındaki ünlü oyuncu, vatani görevini tamamlamaya hazırlanıyor. Çok yakında askere gideceği öğrenilen Kubilay Aka, son olarak İnci Taneleri dizisinde boy göstermişti. Dizinin final kararı almasıyla birlikte ünlü oyuncunun projedeki hikayesi de sona erdi. Kubilay Aka, İnci Taneleri dizisinden ayrılır ayrılmaz soluğu askerde alacak. İşte detaylar…

KUBİLAY AKA ASKERE GİDİYOR!

İnci Taneleri dizisinde 2 sezon boyunca boy gösteren Kubilay Aka, askere gidiyor. Son olarak rol aldığı İnci Taneleri dizisi12 Mart’ta final yapmaya hazırlanırken, projenin yıldız isimlerinden Aka’nın son sahnesi de dikkat çekmişti. Dizinin final kararı almasıyla birlikte ünlü oyuncunun projedeki hikayesi de sona erdi. Kubilay Aka, İnci Taneleri dizisinden ayrılır ayrılmaz soluğu askerde alacağı öğrenildi.

KUBİLAY AKA VATANİ GÖREVİNİ TAMAMLAMAYA HAZIRLANIYOR!

Başarılı oyunculuk performansıyla birçok projede boy gösteren 30 yaşındaki ünlü oyuncu, Kubilay Aka vatani görevini tamamlamaya hazırlanıyor. TV8 ekranlarının sevilen programı ‘Gel Konuşalım’da dikkat çeken açıklamalarda bulunan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Kubilay Aka’nın askere gideceğini duyurdu.

Son olarak İnci Taneleri dizisinde boy gösteren, özel hayatı ve aşk yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Kubilay Aka’nın, 2 Nisan’da Bilecik 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’na teslim olacak ve 32 gün boyunca bedelli askerlik yapacağı öğrenildi.