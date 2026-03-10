Menü Kapat
 | Selime Albayrak

Kubilay Aka askere gidiyor! Ünlü oyuncu vatani görevini tamamlamaya hazırlanıyor

Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve aşk yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Kubilay Aka, askere gidiyor. Son olarak İnci Taneleri dizisinde boy gösteren ünlü oyuncu vatani görevini tamamlamaya hazırlanıyor. İşte detaylar…

Kubilay Aka askere gidiyor! Ünlü oyuncu vatani görevini tamamlamaya hazırlanıyor
, oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve aşk yaşantısıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda ile ayrılığıyla sık sık adından söz ettiren Kubilay Aka, askere gidiyor. Başarılı oyunculuk performansıyla birçok projede boy gösteren 30 yaşındaki ünlü oyuncu, vatani görevini tamamlamaya hazırlanıyor. Çok yakında askere gideceği öğrenilen Kubilay Aka, son olarak dizisinde boy göstermişti. Dizinin final kararı almasıyla birlikte ünlü oyuncunun projedeki hikayesi de sona erdi. Kubilay Aka, İnci Taneleri dizisinden ayrılır ayrılmaz soluğu askerde alacak. İşte detaylar…

KUBİLAY AKA ASKERE GİDİYOR!

İnci Taneleri dizisinde Cihan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kubilay Aka, başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiriyor. Son zamanlarda özellikle aşk yaşantısıyla gündemden bir an olsun düşmeyen Aka, Hafsanur Sancaktutan ile ayrılığıyla epey konuşulmuştu.

Kubilay Aka askere gidiyor! Ünlü oyuncu vatani görevini tamamlamaya hazırlanıyor

Kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve aşk yaşantısıyla magazin gündeminde sık sık yer alan Kubilay Aka, bu kez askere gideceği haberleriyle dikkatleri üzerine çekti. Hafsanur Sancaktutan ile bir süredir mutlu beraberliklerini devam ettiren çift, geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Aka’nın, kısa süreliğine kariyerine ara vereceği öğrenildi.

Kubilay Aka askere gidiyor! Ünlü oyuncu vatani görevini tamamlamaya hazırlanıyor

İnci Taneleri dizisinde 2 sezon boyunca boy gösteren Kubilay Aka, askere gidiyor. Son olarak rol aldığı İnci Taneleri dizisi12 Mart’ta final yapmaya hazırlanırken, projenin yıldız isimlerinden Aka’nın son sahnesi de dikkat çekmişti. Dizinin final kararı almasıyla birlikte ünlü oyuncunun projedeki hikayesi de sona erdi. Kubilay Aka, İnci Taneleri dizisinden ayrılır ayrılmaz soluğu askerde alacağı öğrenildi.

Kubilay Aka askere gidiyor! Ünlü oyuncu vatani görevini tamamlamaya hazırlanıyor

KUBİLAY AKA VATANİ GÖREVİNİ TAMAMLAMAYA HAZIRLANIYOR!

Başarılı oyunculuk performansıyla birçok projede boy gösteren 30 yaşındaki ünlü oyuncu, Kubilay Aka vatani görevini tamamlamaya hazırlanıyor. TV8 ekranlarının sevilen programı ‘Gel Konuşalım’da dikkat çeken açıklamalarda bulunan Hürriyet yazarı Mehmet Üstündağ, Kubilay Aka’nın askere gideceğini duyurdu.

Kubilay Aka askere gidiyor! Ünlü oyuncu vatani görevini tamamlamaya hazırlanıyor

Son olarak İnci Taneleri dizisinde boy gösteren, özel hayatı ve aşk yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Kubilay Aka’nın, 2 Nisan’da Bilecik 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’na teslim olacak ve 32 gün boyunca yapacağı öğrenildi.

ETİKETLER
#hafsanur sancaktutan
#kubilay aka
#askerlik
#bedelli askerlik
#inci taneleri
#Magazin
