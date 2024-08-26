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Kurtlar Vadisi dizisindeki Tombalacı Mehmet karakterine benzeyen bebek herkesi şoke etti! Birebir aynısı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
26 Ağustos 2024 11:52 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 12:03
Kurtlar Vadisi dizisindeki Tombalacı Mehmet karakterine benzeyen bebek herkesi şoke etti! Birebir aynısı

Kurtlar Vadisi dizisindeki 'Tombalacı Mehmet' karakterine benzeyen bebek sosyal medyayı salladı. Bebeğin, Tombalacı Mehmet karakterine hayat veren Mehmet Çolak' benzerliği herkesi şoke etti.

Bir dönemlerin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Kurtlar Vadisi dizisi sosyal medyada yine gündem oldu. Yeni doğum yapan bir sosyal medya kullanıcısı bebeğinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 

Hamileyken Kurtlar Vadisi izleyen kadın, çocuğunun 'Tombalacı Mehmet' karakterine birebir benzediğini söyledi.

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BEBEĞİN TOMBALACI MEHMET'E BENZERLİĞİ ŞOKE ETTİ 

Bebeğin fotoğrafını "Ben nereden bilebilirdim hamileyken Kurtlar Vadisi izlerken çocuğumun Tombalacı'ya benzeyeceğini" notuyla paylaşan kadın sosyal medyada gündem oldu. 

 Bebeğin, Tombalacı Mehmet karakterine hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Çolak' benzerliği herkesi şoke etti. Kullanıcılar o paylaşıma adeta yorum yağdırdı. 
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Kaynak: Tgrthaber.com
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