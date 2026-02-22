Kutsi yıllar sonra ilk kez Doktorlar dizisindeki o sahneyi anlattı! İzleyicilerin hiç bilmediği detay

Kutsi, Doktorlar dizisinde oynadığı Levent karakteriyle hafızalarda yer edindi. TGRT Haber'de yayınlanan Yasemin'in Pencere'sine katılan Kutsi, bir zamanlar ekranlara damga vuran Doktorlar dizisine dair, daha önve izleyicilerin hiç bilmediği bir detayı da paylaştı. İşte Kutsi'nin Doktorlar dizisinde zorlandığı o sahnenin perde arkası...

KUTSİ YILLAR SONRA İLK KEZ DOKTORLARLAR DİZİSİNDEKİ O SAHNEYİ ANLATTI

Yasemin Bozkurt'un programına konuk olan Kutsi, Doktorlar dizisinde Levent rolünü üstleniyordu. Oynadığı karaktere ait, kısa bir sahnenin kendisini nasıl zorladığını anlatan Kutsi, senaryoda yalnızca 'Levent şaşır' ifadesinin yer aldığını belirterek şu ifadelere yer verdi;

'Bir sahne geldi, sadece şaşır yazıyor. Benim hastam rol gereği hastaneden kaçmış ve milyonda bir şeyini bulmuşum hastamın. Bu benim için çok önemli bir şey.

Sağa baktım, sola baktım. 39 tekrar yaptım. Yemek arası verdik, dışarda karaları bağladım. Yapamayacağım diye korktum. Cüneyt abi geldi yanıma ve içimden 'Nasıl yani?' dememi istedi. Bende söyleneni yaptım ve sette 'Artık şaşırabiliyorum' diye sette bağırdım.'

KUTSİ KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan ünlü sanatçı Kutsi, 16 Mart 1973 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Hem şarkıcı hem de oyuncu olan Kutsi, ekranlarda dikkat çeken dizilerde rol alarak, performansından söz ettiren bir isimdir. İşte Kutsi'nin öne çıkan başlıca dizileri ve oynadığı roller...

Doktorlar - Levent Atahanlı

Kahramanlar - Yiğit Özkan

Huzur Sokağı - Bilal Ocak

Beyaz Yalan - Demir Güner

Kırgın Çiçekler - Konu oyuncu

Kalbimdeki Deniz - Mirat Yavuz

Benim Adım Melek - Halik Şirhan

Annemizi Saklarken - Dündar Demir

Üvey Anne - Faruk