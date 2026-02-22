Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Canan Okur

Kutsi yıllar sonra ilk kez Doktorlar dizisindeki o sahneyi anlattı! İzleyicilerin hiç bilmediği detay

Ekranların unutulmaz dizileri arasında yer alan Doktorlar, Yasemin'in Penceresi programında yeniden gündeme geldi. Başarılı oyuncu ve sevilen şarkıcı Kutsi, yıllar önce yaşadığı bir anıyı paylaştı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.02.2026
saat ikonu 18:27
|
GÜNCELLEME:
22.02.2026
saat ikonu 18:32

Kutsi, Doktorlar dizisinde oynadığı Levent karakteriyle hafızalarda yer edindi. TGRT Haber'de yayınlanan Yasemin'in Pencere'sine katılan Kutsi, bir zamanlar ekranlara damga vuran Doktorlar dizisine dair, daha önve izleyicilerin hiç bilmediği bir detayı da paylaştı. İşte Kutsi'nin Doktorlar dizisinde zorlandığı o sahnenin perde arkası...

KUTSİ YILLAR SONRA İLK KEZ DOKTORLARLAR DİZİSİNDEKİ O SAHNEYİ ANLATTI

Yasemin Bozkurt'un programına konuk olan Kutsi, Doktorlar dizisinde Levent rolünü üstleniyordu. Oynadığı karaktere ait, kısa bir sahnenin kendisini nasıl zorladığını anlatan Kutsi, senaryoda yalnızca 'Levent şaşır' ifadesinin yer aldığını belirterek şu ifadelere yer verdi;

Kutsi yıllar sonra ilk kez Doktorlar dizisindeki o sahneyi anlattı! İzleyicilerin hiç bilmediği detay

'Bir sahne geldi, sadece şaşır yazıyor. Benim hastam rol gereği hastaneden kaçmış ve milyonda bir şeyini bulmuşum hastamın. Bu benim için çok önemli bir şey.

Kutsi yıllar sonra ilk kez Doktorlar dizisindeki o sahneyi anlattı! İzleyicilerin hiç bilmediği detay

Sağa baktım, sola baktım. 39 tekrar yaptım. Yemek arası verdik, dışarda karaları bağladım. Yapamayacağım diye korktum. Cüneyt abi geldi yanıma ve içimden 'Nasıl yani?' dememi istedi. Bende söyleneni yaptım ve sette 'Artık şaşırabiliyorum' diye sette bağırdım.'

Kutsi yıllar sonra ilk kez Doktorlar dizisindeki o sahneyi anlattı! İzleyicilerin hiç bilmediği detay

KUTSİ KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan ünlü sanatçı Kutsi, 16 Mart 1973 yılında Malatya'da dünyaya gelmiştir. Hem şarkıcı hem de oyuncu olan Kutsi, ekranlarda dikkat çeken dizilerde rol alarak, performansından söz ettiren bir isimdir. İşte Kutsi'nin öne çıkan başlıca dizileri ve oynadığı roller...

Kutsi yıllar sonra ilk kez Doktorlar dizisindeki o sahneyi anlattı! İzleyicilerin hiç bilmediği detay

Doktorlar - Levent Atahanlı

Kahramanlar - Yiğit Özkan

Huzur Sokağı - Bilal Ocak

Kutsi yıllar sonra ilk kez Doktorlar dizisindeki o sahneyi anlattı! İzleyicilerin hiç bilmediği detay

Beyaz Yalan - Demir Güner

Kırgın Çiçekler - Konu oyuncu

Kalbimdeki Deniz - Mirat Yavuz

Kutsi yıllar sonra ilk kez Doktorlar dizisindeki o sahneyi anlattı! İzleyicilerin hiç bilmediği detay

Benim Adım Melek - Halik Şirhan

Annemizi Saklarken - Dündar Demir

Üvey Anne - Faruk

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kutsi stüdyoda gözyaşlarına hakim olamadı! Kızlarıyla ilk kez düet yaptı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Doktor Başka Hayatta dizisinden beklenen ilk afiş geldi! NOW'un yeni dizisi için gözler yayın tarihine çevrildi
ETİKETLER
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.