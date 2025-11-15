Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Lady Gaga yıllardır gizlediği sağlık sorununu açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Lady Gaga, A Star Is Born filminin çekimleri sırasında duygu durum bozukluğu nedeniyle lityum kullandığını ve filmin ardından psikotik kırılma yaşadığını açıkladı. Çok zor günler geçirdiğini belirten Lady Gaga, "Hayatta olduğum için şanslıyım" dedi.

Lady Gaga yıllardır gizlediği sağlık sorununu açıkladı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 17:17
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 17:35

Lady Gaga on üç Grammy Ödülü, bir Akademi Ödülü, iki Altın Küre Ödülü kazanan dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Ladt Gaga, 2018 yılında başrolünü Bradley Cooper ile paylaştığı Bir Yıldız Doğuyor filminde yaşadıklarını yıllar sonra itiraf etti.

LADY GAGA YILLAR SONRA İTİRAF EDEBİLDİ

Dünyaca ünlü yıldız Lady Gaga, 2018 yapımı "A Star Is Born" (Bir Yıldız Doğuyor) filminin çekimleri sırasında ciddi bir krizi yaşadığını açıkladı. Rolling Stone'a konuşan Gaga, o dönem duygu durum bozukluğu için lityum kullandığını ve filmin ardından psychotic break (psikotik kırılma) yaşadığını söyledi.

Lady Gaga yıllardır gizlediği sağlık sorununu açıkladı

LADY GAGA: HAYATTA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM

Hem başrolünü üstlendiği hem de "Shallow" gibi ödüllü şarkıları seslendirdiği filmin çekim sürecini çok zor atlattığını belirten Lady Gaga, "Bir gün kız kardeşim bana 'Artık ablamı göremiyorum' dedi. O an turu iptal ettim. Psikiyatrik destek almak için hastaneye gittim. Tamamen çökmüştüm. Çok korkutucuydu." diyerek yaşadıklarını anlattı. Gaga, yaşadığı krizin ne kadar derin olduğunu ise, "Bir dönem asla iyileşemeyeceğimi düşündüm. Hayatta olduğum için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum." sözleriyle anlattı.

Lady Gaga yıllardır gizlediği sağlık sorununu açıkladı
