Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Tan Taşçı neden konser vermediğini açıkladı! Meslektaşlarına sitem etti

Bir süredir konserlerine ara veren Tan Taşçı, bunun nedenini paylaştı. İstanbul'dan taşınıp Bodrum'a yerleşen Tan Taşçı, "Yepyeni bir Tan olarak karşınıza çıkmak için gün sayıyorum...'' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tan Taşçı neden konser vermediğini açıkladı! Meslektaşlarına sitem etti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 17:04
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 17:34

Yalan, Dön Geri, Herhalde, Benim Gibi Olmayacak gibi şarkıların sahibi Tan Taşçı, bir süredir hayatına 'da devam ediyor. Son dönemde de vermeyen Taşçı, bunun nedenini ilk kez paylaştı.

TAN TAŞÇI İSTANBUL'U TERK ETTİ

İstanbul'dan ayrılıp Bodrum'a yerleşen Tan Taşçı, uzun süredir ne konser veriyor ne de paylaşım yapıyordu. Son olarak Bodrum'a yerleşmesi hakkında konuşan Tan Taşçı, "Bazı insanlar şehir insanı bazı insanlar benim gibi kırsal insanı" dedi.

Tan Taşçı neden konser vermediğini açıkladı! Meslektaşlarına sitem etti

TAN TAŞÇI NEDEN KONSER YAPMAMA KARARI ALDI?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tan Taşçı, "Son günlerde sevenlerimiz tarafından merak edilen ve magazine de konu olan ‘’Konser Yapmama’’ mevzusuyla ilgili: Sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Şarkıları sevilen, albümleri dinlenen ve sahnelerde karşılığı olan bir birkaç sene konser yapmamayı seçtiğinde, günümüz dünyasında bu durum insanlara ya delilik ya da hastalık gibi gelebilir. Oysa sanatçılık ile tüccarlık arasındaki çizgi çok incedir. Sanatla uğraşan her insanın vazifesi, sırtına çuvalı yükleyip şehir şehir dolaşıp para toplamak ya da halktan edindiği zenginlikle magazinlerde boy göstermek değildir. Zira ticari yeteneği olan herkes, sanatı kullanmadan da para kazanabilir. Sanatçının topluma faydası olabilmesi için önce ruhunun zengin, aklının ve zihninin özgür olması gerekir. Bence ancak o zaman gerçek mucizeler başarılabilir. " dedi.

Tan Taşçı neden konser vermediğini açıkladı! Meslektaşlarına sitem etti

TAN TAŞÇI 2026'DA GERİ DÖNÜYOR

2026'da konser vermeye başlayacağını belirten Tan Taşçı, "Ben hem sizler hem de kendim için her şeyin en iyisini istiyorum; fakat hiçbir şeyin fazlasında gözüm yok. Sağlığım da keyfim de yerinde. Bahar aylarında yapacağım konserlerde, yeni şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Yepyeni bir Tan olarak karşınıza çıkmak için gün sayıyorum…" dedi.

Tan Taşçı neden konser vermediğini açıkladı! Meslektaşlarına sitem etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bir oyuncu ile futbolcu aşkı daha! Emirhan İlkhan ve Doğa Bayram'dan ilk paylaşım geldi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

Sıkça Sorulan Sorular

Tan Taşçı kaç yaşında?
30 Ekim 1981 Almanya doğumlu Tan Taşçı, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yarı Zamanlı Korosuna katıldı. Bunun yanında şan dersleri de aldı. ki yıl süren ilk albüm promosyonunun ardından, Tan 2. albümü "Sözümü Tutamadım"ı Erol Köse imzasıyla sevenlerinin beğenisine sundu
ETİKETLER
#bodrum
#konser
#sanatçı
#Tan Taşçı
#Yeni Şarkılar
#Şehir Hayat
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.