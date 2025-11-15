Tan Taşçı neden konser vermediğini açıkladı! Meslektaşlarına sitem etti

Yalan, Dön Geri, Herhalde, Benim Gibi Olmayacak gibi şarkıların sahibi Tan Taşçı, bir süredir hayatına Bodrum'da devam ediyor. Son dönemde konser de vermeyen Taşçı, bunun nedenini ilk kez paylaştı.

TAN TAŞÇI İSTANBUL'U TERK ETTİ

İstanbul'dan ayrılıp Bodrum'a yerleşen Tan Taşçı, uzun süredir ne konser veriyor ne de paylaşım yapıyordu. Son olarak Bodrum'a yerleşmesi hakkında konuşan Tan Taşçı, "Bazı insanlar şehir insanı bazı insanlar benim gibi kırsal insanı" dedi.

TAN TAŞÇI NEDEN KONSER YAPMAMA KARARI ALDI?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tan Taşçı, "Son günlerde sevenlerimiz tarafından merak edilen ve magazine de konu olan ‘’Konser Yapmama’’ mevzusuyla ilgili: Sizi gerçekten çok iyi anlıyorum. Şarkıları sevilen, albümleri dinlenen ve sahnelerde karşılığı olan bir sanatçı birkaç sene konser yapmamayı seçtiğinde, günümüz dünyasında bu durum insanlara ya delilik ya da hastalık gibi gelebilir. Oysa sanatçılık ile tüccarlık arasındaki çizgi çok incedir. Sanatla uğraşan her insanın vazifesi, sırtına çuvalı yükleyip şehir şehir dolaşıp para toplamak ya da halktan edindiği zenginlikle magazinlerde boy göstermek değildir. Zira ticari yeteneği olan herkes, sanatı kullanmadan da para kazanabilir. Sanatçının topluma faydası olabilmesi için önce ruhunun zengin, aklının ve zihninin özgür olması gerekir. Bence ancak o zaman gerçek mucizeler başarılabilir. " dedi.

TAN TAŞÇI 2026'DA GERİ DÖNÜYOR

2026'da konser vermeye başlayacağını belirten Tan Taşçı, "Ben hem sizler hem de kendim için her şeyin en iyisini istiyorum; fakat hiçbir şeyin fazlasında gözüm yok. Sağlığım da keyfim de yerinde. Bahar aylarında yapacağım konserlerde, yeni şarkılarımızı hep birlikte söyleyeceğimiz günleri sabırsızlıkla bekliyorum. Yepyeni bir Tan olarak karşınıza çıkmak için gün sayıyorum…" dedi.