Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

Last Chance U belgeselindeki rolüyle popüler olan John Beam, Laney College kampüsünde vurularak öldürüldü. 66 yaşındaki oyuncu Beam'e yapılan saldırı hakkında konuşan polis, "çok net bir şekilde hedef gözetildi" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 13:23

"Last Chance U" belgeseliyle tanınan futbol koçu ve yıldızı John Beam, Oakland'daki Laney College kampüsünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Beam'e yönelik saldırının "hedef gözetilerek" yapıldığı açıklandı. Olayla ilgili 27 yaşındaki şüpheli Cedric Irving tutuklandı.

JOHN BEAM VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Amerika'nın Oakland kentinde bulunan Laney College kampüsünde silahlı saldırıya uğrayan ünlü futbol koçu ve Netflix'in Last Chance U serisinin oyuncularından John Beam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Beam'in başından vurulduğu ve kaldırıldığı hastanede ertesi gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

JOHN BEAM HEDEF GÖSTERİLMİŞ

Polis, saldırının rastgele olmadığını, Beam'in özellikle hedef alınarak vurulduğunu açıkladı. Soruşturmada kampüste bulunan güvenlik kameralarının yanı sıra, çevredeki evler ve toplu taşıma hatlarına ait kameraların da kullanıldığı ifade edildi. 27 yaşındaki şüpheli Cedric Irving, olaydan birkaç saat sonra Oakland'daki bir tren istasyonunda yakalandı.

Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

JOHN BEAM DAHA ÖNCE DE VURULDU

Beam'in vurulmasından sadece bir gün önce Oakland'daki Skyline Lisesi'nde bir öğrenci silahlı saldırıya uğramıştı. Öğrencinin durumunun stabil olduğu açıklandı. Yetkililer, iki saldırı arasında bağlantı olduğuna dair bir işaret olmadığını vurguladı. Belediye Başkanı Lee, art arda yaşanan olayların, "şiddet ve silah kullanımının ne kadar büyük bir kriz olduğunu gözler önüne serdiğini" söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenomen Bahadır Ünlü'nün kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Çalışanına beyzbol sopalı saldırı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fatih Ürek'in son sağlık durumunda yeni komplikasyon! Hayranları endişelendi
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#netflix
#John Beam
#Oakland
#Suizid
#Last Chance U
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.