Ünlü oyuncu John Beam üniversite kampüsünde öldürüldü

"Last Chance U" belgeseliyle tanınan futbol koçu ve Netflix yıldızı John Beam, Oakland'daki Laney College kampüsünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Beam'e yönelik saldırının "hedef gözetilerek" yapıldığı açıklandı. Olayla ilgili 27 yaşındaki şüpheli Cedric Irving tutuklandı.

JOHN BEAM VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Amerika'nın Oakland kentinde bulunan Laney College kampüsünde silahlı saldırıya uğrayan ünlü futbol koçu ve Netflix'in Last Chance U serisinin oyuncularından John Beam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Beam'in başından vurulduğu ve kaldırıldığı hastanede ertesi gün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

JOHN BEAM HEDEF GÖSTERİLMİŞ

Polis, saldırının rastgele olmadığını, Beam'in özellikle hedef alınarak vurulduğunu açıkladı. Soruşturmada kampüste bulunan güvenlik kameralarının yanı sıra, çevredeki evler ve toplu taşıma hatlarına ait kameraların da kullanıldığı ifade edildi. 27 yaşındaki şüpheli Cedric Irving, olaydan birkaç saat sonra Oakland'daki bir tren istasyonunda yakalandı.

JOHN BEAM DAHA ÖNCE DE VURULDU

Beam'in vurulmasından sadece bir gün önce Oakland'daki Skyline Lisesi'nde bir öğrenci silahlı saldırıya uğramıştı. Öğrencinin durumunun stabil olduğu açıklandı. Yetkililer, iki saldırı arasında bağlantı olduğuna dair bir işaret olmadığını vurguladı. Belediye Başkanı Lee, art arda yaşanan olayların, "şiddet ve silah kullanımının ne kadar büyük bir kriz olduğunu gözler önüne serdiğini" söyledi.