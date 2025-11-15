Menü Kapat
Canlı Yayın
13°
Magazin
Fenomen Bahadır Ünlü'nün kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Çalışanına beyzbol sopalı saldırı

Oyuncu ve fenomen Bahadır Ünlü, mekanında çalışan İranlı İsmail N.'yi hırsızlık suçlamasıyla dövdüğü için "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Olay yerindeki görüntüler dehşete düşürürken, Bahadır Ünlü2nün ifadesi kan dondurdu.

Fenomen Bahadır Ünlü'nün kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Çalışanına beyzbol sopalı saldırı
15.11.2025
15.11.2025
Fenomen Bahadır Ünlü, Beyoğlu'nda bulunan restoranında çalışan İranlı İsmail N.'yi iddiasıyla tekme, yumruk ve beyzbol sopasıyla darbettiği için " suçundan tutuklandı. İfadesi ortaya çıkan Bahdır Ünlü'nün eşini darbettiği ve çocuğunun ayakkabılarını parçaladığı görüntüler de ortaya çıktı.

"ÜSTÜME YÜRÜDÜ, SOPAYLA KENDİMİ SAVUNDUM"

Cezaevine gönderilen Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı. Ünlü ifadesinde, "Ben yaklaşık tam tarihini hatırlamamakla birlikte 3-4 ay önce Tomtom Mahallesi'ndeki işletmemde İranlı çalışanın ismini İsmail N. olarak bildiğim bende herhangi bir iletişim numarası olmayan şahıs işletmemde farklı gün ve tarihlerde hesaplarda usulsüzlük yaptığını farkettim. Şahsa neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda şahıs bunu reddederek üzerime yürüyüp eşime ve çocuklarıma küfür etti. Daha sonra aramızda arbede yaşandı. Ben de kendimi bahse konu işletmede dekor olarak bulunan beyzbol sopasıyla kendimi savunmak durumunda kaldım. Tarafımıza izlemiş olduğumuz videodaki şahıs benim. Bu şekilde karşınızda olduğum için pişmanım" dedi.

Fenomen Bahadır Ünlü'nün kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Çalışanına beyzbol sopalı saldırı

BAHADIR ÜNLÜ'NÜN EŞİNİ DARP ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Diğer yandan Bahadır Ünlü'nün sosyal medya platformunda açtığı bir canlı yayında, eşine vurduğu ve saldırdığı görüntüler ortaya çıktı. Ayrıca Ünlü'nün çocuğunun gözü önünde ayakkabılarını parçaladığı anlar da kameraya yansıdı.

Fenomen Bahadır Ünlü'nün kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Çalışanına beyzbol sopalı saldırı

BAHADIR ÜNLÜ'NÜN RESTORANI MÜHÜRLENDİ

Olay sonrası Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, restoranı mühürledi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Tomtom Mahallesi'ndeki bir işletmede çalışan personele uygulandığının tespiti üzerine ekiplerimiz derhal harekete geçmiştir. Mekân gerekli incelemenin ardından mühürlenmiştir" denildi.

Fenomen Bahadır Ünlü'nün kan donduran ifadesi ortaya çıktı! Çalışanına beyzbol sopalı saldırı
