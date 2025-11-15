Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi setinin finalden sonra da yandığını açıkladı

Şakir Paşa Ailesi dizisinin setinde iki kere yangın çıkmış ve çekimlere ara verilmişti. Başrolünde Vahide Perçin, Denise Capezza, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı dizi yaşanan talihsizlikler sebebiyle erken final yaptı. Katıldığı programda dizi hakkında konuşan Cem Yiğit Üzümoğlu, setin final yaptıktan sonra 3. kez yandığını ve bu kez küle döndüğünü açıkladı.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ'NDE AKSİLİKLER BİTMEDİ

İlk bölümü 15 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisi, ilk olarak RTÜK'ten iki kez ceza aldı. Şakir Paşa'nın torunları tarafından mahkeme kararıyla yayından kaldırılsa da taraflar arasında varılan uzlaşmayla yeniden yayına dönmüştü. Ayrıca sette iki kez yangın çıkmış, Büyükada'daki yangına müdahale eden yapım amiri Serkan Sükyan, kısa süre sonra fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Yaşanan olayların ardından dizi erken final yaparak ekrana veda etti. Dizide Cevat Şakir Kabaağaçlı rolünü oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu, katıldığı programda sözleriyle izleyicileri şaşırttı.

ŞAKİR PAŞA AİLESİ SETİ, FİNAL YAPTIKTAN SONRA DA YANMIŞ

Cem Yiğit Üzümoğlu, final yapmasının ardından Şakir Paşa Ailesi setindeki talihsizliklerin bitmediğini açıkladı. Üzümoğlu'nun açıklamasına göre sette 3. kez yangın çıktı ve bu defa her şey küle döndü.