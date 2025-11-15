Güllü davasında "sürpriz tespitler" detayı! İkinci savcı atandı

Güllü'nün ölümü ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve oğlu Tuğberk Yavuz hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı. Güllü'nün ölümüne ilişkin Adli Tıp'ın ön inceleme raporunda, 'bazı kritik ve sürpriz tespitlere' yer verildiği bilgisinin ardından davada yeni dönem başladı.

GÜLLÜ DAVASINA İKİNCİ SAVCI ATANDI

Sanatçı Güllü'nün 26 Eylül'deki şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı. Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz, Bursa Adli Tıp Başkanlığı'nın ön araştırma bulgularına dayanarak soruşturmayı derinleştirme kararı aldı ve halen dosyayı yürüten Yalova Cumhuriyet Savcısı Sevgi Başkaya'ya ek olarak bir Cumhuriyet savcısını daha dosyaya görevlendirdi. Bu atama, soruşturmanın artık çok yönlü bir yapıya kavuştuğunun en somut göstergesi oldu.

Atanan ikinci savcıyla birlikte soruşturma artık iki Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülecek. Bu aşamada; kamera kayıtları, ses analizleri, olay yeri tutanakları, tanık beyanları, bilirkişi raporları, Adli Tıp bulguları ve kriminal tespitler yeniden ve çapraz bir yöntemle değerlendirilecek.

SES KAYITLARI TÜBİTAK İNCELEMESİNDE

Başsavcılık, soruşturmanın ses kayıtları boyutunu 3 Kasım'da TÜBİTAK BİLGEM'e taşıdı. Gönderilen yazıda üç talimat yer aldı. Seslerin iyileştirilmesi, seslerin karşılaştırılarak kimlik tespiti yapılması ve konuşmaların tape dökümünün çıkarılması... Bu çalışma, olay anındaki seslerin tam olarak kimlere ait olduğunun netleştirilmesi ve soruşturmanın ilerletilmesi açısından belirleyici olacak.

Arabesk müziği sanatçısı Güllü'nün ölümünün ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkındaki suçlamalar gündemden düşmüyor. Ünlü sanatçının eski patronu Ferdi Aydın telefonla bağlandığı programda Güllü'nün kızının cezaevine girmemek için ölüm orucuna girdiğini iddia etti.

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesi hakkında attığı mesajların ortaya çıkmasının ardından ikinci kez ifadeye çağrıldı. Gülter iddiaları yalanladı ve “Benim ifadem basında çarpıtıldığı gibi değildir. ‘Annemi kiralık katil tutup öldüreceğim’ diye bir şey kesinlikle söylemedim. Söylemediğim bir şeyi doğal olarak kabul de etmedim. Dertleşirken söylediğim birkaç kelime vardı. Aylar öncesinde tartıştığımız bir dönemde söylediğim birkaç cümleydi. O da asla kiralık katil tutmak gibi bir cümle değildir. O benim her şeyimdi. Bunu nasıl söyleyebilirim? Ara sıra herkes gibi biz de tartışırdık. Fakat herkes konuyu bambaşka yerlere çekti. Zaten çok kısa bir süre sonra barışmıştık.” dedi.