Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Muazzez Abacı'nın son sözleri ortaya çıktı! Kızı Saba Abacı tüm süreci anlattı

ABD'de kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Muazzez Abacı'nın kızı Saba Abacı ünlü ismin hastanede yaşadığı süreci paylaştı. İlk kez annesi Muazzez Abacı'nın bu kadar zorlandığını belirten Saba Abacı, “Eve gitmek istemiyorum, burada kalalım” dediğini aktardı.

Muazzez Abacı'nın son sözleri ortaya çıktı! Kızı Saba Abacı tüm süreci anlattı
15.11.2025
15.11.2025
saat ikonu 09:37

ABD'de geçirerek hayatını kaybeden Muazzez Abacı'nın kızı ünlü ismin ölmeden önce söylediği son sözleri paylaştı. Hastanenin bir ihmali olmadığını vurgulayan Muazzez Abacı, “Eve gitmek istemiyorum, burada kalalım” dediğini belirten Abacı

KIZI, MUAZZEZ ABACI'NIN SON SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Aslı Abacı verdiği röportajda, "Annemi iki hafta önce kalp kriziyle hastaneye götürdük. Ondan sonra hemen erkenden hastanedeydik. Hemen anjiyo yapıldı. Kalp damarı açıldı. Bir iki gün çok güzeldi. Gayet iyiydi. Fakat o anjiyonun komplikasyonu nedeniyle başka organlar da etkilendi. Bir türlü toparlanamadı. Yani böbrek, kalp bir şekilde anlaşamadı. Ondan sonra yoğun bakıma geçirmek zorunda kaldık. Ama yoğun bakımdayken de hep görüşüyorduk, konuşuyorduk. Bizim aklımıza böyle bir şey gelmedi. Hatta biz hastaneye ilk gittiğimiz zaman 'gerekirse kalp masajı yapalım mı, entübe edelim mi' gibi sorulara annem, 'Yok canım benim öyle şeylere ihtiyacım olmaz' demişti. Öyle hayat doluydu. Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde son iki günde bayağı zorlanmış. Özellikle kalp biraz yetmezliğe gidince kendisini o şekilde kaybettik maalesef" dedi.

Muazzez Abacı'nın son sözleri ortaya çıktı! Kızı Saba Abacı tüm süreci anlattı

MUAZZEZ "BU KALP KRİZİ ÇOK ZORMUŞ"

Abacı, hastanenin olayda ihmali olup olmadığına ilişkin sorulara, "Yapılan hiçbir şey tabii ki kasıtlı değildi. Ben de yeni duymaya başladım, anjiyodan sonra birçok kişide böyle komplikasyonlar olabiliyormuş. Antibiyotik tedavisine başlandı. Annem de o antibiyotiğe ters reaksiyon verdi. Ellerinden gelen her türlü yardımı yaptılar. Her şey yapıldı. Ben ayrıca anneme de her gün 'Ne zaman istersen, ben eve gitmek istiyorum dersen hemen gideriz' dedim. 'Yok kalalım' dedi. O da ilk defa bu kadar zorlandı tabii ki. 'Bu kalp krizi çok zormuş' dedi" cevabını verdi.

Muazzez Abacı'nın son sözleri ortaya çıktı! Kızı Saba Abacı tüm süreci anlattı

MUAZZEZ ABACI'NIN CENAZESİ YARIN İSTANBUL'A GETİRİLECEK

ABD'de geçirdiği kalp krizi sonrası böbreğinde yaşadığı komplikasyon sebebiyle hayatını kaybeden sanatçı Muazzez Abacı'nın cenazesi İstanbul'a getirilecek. Ankara'da defnedilecek Muazzez Abacı için yapılacak veda töreni tarihi ise 16 Kasım Pazar olarak açıklandı.

#Sağlık
#ölüm
#sanatçı
#kalp krizi
#Muazzez Abacı
#Son Sözler
#Magazin
