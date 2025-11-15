Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Fatih Ürek'in son sağlık durumunda yeni komplikasyon! Hayranları endişelendi

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakımda tedavi altına alınan Fatih Ürek'in son sağlık durumu sevenlerini endişelendirirken, ünlü isim de oluşan yeni komplikasyonlar korkuttu. 1 aydır yoğun bakımda tedavi altında olan Fatih Ürek'in uzun süre yatakta kalması sonucu cildinde yaralar oluştuğu iddia edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 12:32

Evinde geçirdiği sonucu yoğun bakıma kaldırılan 1 aydır yoğun bakımda tedavi altında. Geçtiğimiz hafta Fatih Ürek'in kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı bildirildi. Ancak bu durumun nörolojik bir refleks olabileceği belirtildi. Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla yeni bir gelişme yaşandı.

FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMUNDA ÜZEN GELİŞME

Fatih Ürek'in uzun süre yoğun bakımda kalması nedeniyle vücudunda yatmaya bağlı yaraların oluştuğu iddia edildi. Uzmanlar, uzun süre yatakta kalan hastalarda ciltte bası yaralarının sık görüldüğünü de belirtti. Fatih Ürek'in tedavisinin devam ettiği ve sağlık ekibinin süreci yakından takip ettiği bildirildi.

Fatih Ürek'in son sağlık durumunda yeni komplikasyon! Hayranları endişelendi

MEHMET ALİ ERBİL, FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU

Fatih Ürek'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından hemen hastaneye koşan , 28 gündür tedavi altında olan yakın arkadaşı hakkında konuştu. Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil "Fatih Ürek'in doktoru ilk beni aradı. İlk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay öyle bir süreçten normal dönenler var." dedi.

Fatih Ürek'in son sağlık durumunda yeni komplikasyon! Hayranları endişelendi

SON OLARAK FATİH ÜREK'İN MENAJERİ KONUŞTU

Menajeri Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi önemle rica ederiz. Saygılarımızla, Fatih Ürek’in Menajeri Mert Siliv" dedi.

Fatih Ürek'in son sağlık durumunda yeni komplikasyon! Hayranları endişelendi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cem Yiğit Üzümoğlu, Şakir Paşa Ailesi setinin finalden sonra da yandığını açıkladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Güllü davasında "sürpriz tespitler" detayı! İkinci savcı atandı
ETİKETLER
#sağlık durumu
#yoğun bakım
#kalp krizi
#mehmet ali erbil
#fatih ürek
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.