Fatih Ürek'in son sağlık durumunda yeni komplikasyon! Hayranları endişelendi

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yoğun bakıma kaldırılan Fatih Ürek 1 aydır yoğun bakımda tedavi altında. Geçtiğimiz hafta Fatih Ürek'in kısa süreli olarak gözlerini açıp kapattığı bildirildi. Ancak bu durumun nörolojik bir refleks olabileceği belirtildi. Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla yeni bir gelişme yaşandı.

FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMUNDA ÜZEN GELİŞME

Fatih Ürek'in uzun süre yoğun bakımda kalması nedeniyle vücudunda yatmaya bağlı yaraların oluştuğu iddia edildi. Uzmanlar, uzun süre yatakta kalan hastalarda ciltte bası yaralarının sık görüldüğünü de belirtti. Fatih Ürek'in tedavisinin devam ettiği ve sağlık ekibinin süreci yakından takip ettiği bildirildi.

MEHMET ALİ ERBİL, FATİH ÜREK'İN SON SAĞLIK DURUMU HAKKINDA KONUŞTU

Fatih Ürek'in yoğun bakıma kaldırılmasının ardından hemen hastaneye koşan Mehmet Ali Erbil, 28 gündür tedavi altında olan yakın arkadaşı hakkında konuştu. Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil "Fatih Ürek'in doktoru ilk beni aradı. İlk giden bendim. Yoğun bakımdaydı, konuşamıyordu. 20 dakika oksijensiz kaldı. Şu anda beklemedeyiz, bir ay öyle bir süreçten normal dönenler var." dedi.

SON OLARAK FATİH ÜREK'İN MENAJERİ KONUŞTU

Menajeri Fatih Ürek'in son sağlık durumuyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmî bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi önemle rica ederiz. Saygılarımızla, Fatih Ürek’in Menajeri Mert Siliv" dedi.