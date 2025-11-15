Menü Kapat
Hava Durumu
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Bir oyuncu ile futbolcu aşkı daha! Emirhan İlkhan ve Doğa Bayram'dan ilk paylaşım geldi

Sahipsizler dizisinde oynadığı karakterle adından söz ettiren Doğa Bayram, Ümit Milli Futbol Takımı'nda forma giyen Emirhan İlkhan aşkı ortaya çıktı. Sevgilisinin maçını izlemeye giden Doğa Bayram, paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti.

KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
15.11.2025
saat ikonu 13:42
|
GÜNCELLEME:
15.11.2025
saat ikonu 13:45

Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki dördüncü maçında konuk ettiği Ukrayna'yı 1-0 yendi. Maçı izlemeye oyuncu Doğa Bayram da gitti. Bayram yaptığı paylaşımda 'a da yer verdi.

EMİRHAN İLKHAN İLE DOĞA BAYRAM AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Bir oyuncu ile futbolcu aşkına yeni isimler eklendi. Son olarak Sahipsizler dizisinde rol alan Doğa Bayram ile orta saha mevkiinde oynayan Türk profesyonel futbolcu Emirhan İlkhan aşkı ortaya çıktı.

Bir oyuncu ile futbolcu aşkı daha! Emirhan İlkhan ve Doğa Bayram'dan ilk paylaşım geldi

Sevgilisinin maçına giden Doğa Bayram, yaptığı paylaşımda aşkını haykırdı. Emirhan İlkhan'ı etiketleyen Doğa Bayram kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi.

Bir oyuncu ile futbolcu aşkı daha! Emirhan İlkhan ve Doğa Bayram'dan ilk paylaşım geldi
Sıkça Sorulan Sorular

Emirhan İlkhan kimdir?
1 Haziran 2004 doğumlu Emirhan İlkhan, orta saha mevkiinde oynayan Türk profesyonel futbolcu. Serie A ekibi Torino'dan kiralık olarak Süper Lig ekibi İstanbul Başakşehir'de forma giymektedir.
