Bir oyuncu ile futbolcu aşkı daha! Emirhan İlkhan ve Doğa Bayram'dan ilk paylaşım geldi

Ümit Milli Futbol Takımı, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki dördüncü maçında konuk ettiği Ukrayna'yı 1-0 yendi. Maçı izlemeye oyuncu Doğa Bayram da gitti. Bayram yaptığı paylaşımda Emirhan İlkhan'a da yer verdi.

EMİRHAN İLKHAN İLE DOĞA BAYRAM AŞKI ORTAYA ÇIKTI

Bir oyuncu ile futbolcu aşkına yeni isimler eklendi. Son olarak Sahipsizler dizisinde rol alan Doğa Bayram ile orta saha mevkiinde oynayan Türk profesyonel futbolcu Emirhan İlkhan aşkı ortaya çıktı.

Sevgilisinin maçına giden Doğa Bayram, yaptığı paylaşımda aşkını haykırdı. Emirhan İlkhan'ı etiketleyen Doğa Bayram kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi.