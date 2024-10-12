Leman Sam, eleştirilerin hedefi olan kızı Şevval Sam'a sahip çıktı: Hastalandı, çok üzüldü

12 Ekim 2024 19:05 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 19:06

Kadın cinayetleri konusunda fikri sorulduğunda "Bu konulara değil" dediği için eleştirilerin hedefi olan Şevval Sam'a annesi Leman Sam sahip çıktı. Kızının bu yorumlar karşısında çok üzüldüğünü, hastalandığını söyleyen anne Sam, yakın çevrelerinden gelen mesajların üzdüğünü vurguladı.

Sanatçı ve oyuncu Şevval Sam​ geçtiğimiz gün katıldığı bir davette gazetecilerin kadına şiddet​ ile ilgili sorduğu soruya “Bu gece değil, lütfen kötü şeylerden bahsetmeyelim” şeklinde yanıt vermiş ve sosyal medyada 'duyarsız' olarak etiketlenerek tepki çekmişti. Bunun üzerine video yayımlayarak kendini açıklayan Sam'a annesi sanatçı Leman Sam'dan da destek geldi.

"GELEN YORUMLARA ÇOK ÜZÜLDÜ, HASTALANDI"

Anne Sam katıldığı bir televizyon programında "İki üç gün önce kızımı linç ettiler. O kadar üzüldü ki, trollere değil. Bizim sevdiğimiz, hayran olduğumuz, tanışık olduğumuz kişilerden gelen yorumlara çok üzüldü. Hastalandı yani. Ben de çok üzüldüm" dedi.

ŞEVVAL SAM GELEN ELEŞTİRİLERE DAHA FAZLA DAYANAMADI

Gelen yorumlar sonrası Şevval Sam yayınladığı videoda, "Ben bugüne kadar kadın, çocuk ve hayvan hakları olmak üzere toplumsal olaylar karşısında durduğu yerden bir milim şaşmamış, rüzgara göre omurgasını eğmemiş ve ziyadesiyle de bunun bedelini ödemiş biri olarak konuşuyorum" dedi.

Şevval Sam, "Evet o akşam o mecrayı doğru bulmadığım için konuşmak istemedim, orada geçiştirmek için konuşulacak 3 cümlenin, üst üste gelen acılı haberlere ve kurbanlarının çektiği acıya saygısızlık olduğunu düşündüm. Benden beklenen süslü cümlelerse bunu hiçbir zaman yapmayacağımı bilinmesini isterim" dedi.