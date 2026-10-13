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Magazin
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:16

Lucas Torreira lüks otomobiliyle İstanbul sokaklarında görüntülendi: Değeri dudak uçuklatan cinsten

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Lucas Torreira lüks otomobiliyle İstanbul sokaklarında görüntülendi. Herkesin hayranlıkla baktığı lüks otomobilin değeri dudak uçuklattı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Lucas Torreira lüks otomobiliyle İstanbul sokaklarında görüntülendi: Değeri dudak uçuklatan cinsten
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 11:16
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:16

'ın Uruguaylı futbolcusu , hem futbol kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu, bu kez de 'da kullandığı lüks otomobiliyle dikkatleri üzerine çekti.

LÜKS OTOMOBİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Barcelona maçı öncesinde İstanbul'da görüntülenen Torreira'nın marka otomobili göz kamaştırdı.  Torreira'nın Lamborghini Huracán EVO Spyder otomobilinin ortalama değeri ise 56 milyon TL.

Lucas Torreira lüks otomobiliyle İstanbul sokaklarında görüntülendi: Değeri dudak uçuklatan cinsten

235 MİLYONA BODRUM'DA VİLLA ALDIĞI DA ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan Torreira, daha önce yaptığı yatırımlarla da gündeme gelmişti. İddialara göre Uruguaylı futbolcu, Etiler'deki bir restoranın yüzde 49'luk hissesi için yaklaşık 20 milyon TL ödedi. Torreira'nın 'da 235 milyon TL değerinde bir villa satın aldığı da iddia edilmişti.

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ETİKETLER
#galatasaray
#İstanbul
#Lucas Torreira
#bodrum
#lamborghini
#Magazin
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