Lucas Torreira lüks otomobiliyle İstanbul sokaklarında görüntülendi: Değeri dudak uçuklatan cinsten

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, hem futbol kariyeri hem de özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yıldız futbolcu, bu kez de İstanbul'da kullandığı lüks otomobiliyle dikkatleri üzerine çekti.

LÜKS OTOMOBİYLE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Barcelona maçı öncesinde İstanbul'da görüntülenen Torreira'nın Lamborghini marka otomobili göz kamaştırdı. Torreira'nın Lamborghini Huracán EVO Spyder otomobilinin ortalama değeri ise 56 milyon TL.

235 MİLYONA BODRUM'DA VİLLA ALDIĞI DA ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Öte yandan Torreira, daha önce yaptığı yatırımlarla da gündeme gelmişti. İddialara göre Uruguaylı futbolcu, Etiler'deki bir restoranın yüzde 49'luk hissesi için yaklaşık 20 milyon TL ödedi. Torreira'nın Bodrum'da 235 milyon TL değerinde bir villa satın aldığı da iddia edilmişti.