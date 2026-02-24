Menü Kapat
Avatar
Editor
 Arzu Akçay

Lvbel C5’in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Ünlü rap şarkıcısı Lvbel C5’in çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan fotoğraflar, kısa sürede viral olarak yorum ve beğeni aldı.

Lvbel C5’in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı
Rap dünyasında adından sıklıkla söz ettiren Lvbel C5, magazin gündeminde bomba gibi düştü. Ünlü ismin çocukluk fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sosyal medya yıkıldı. Kısa sürede viral olan fotoğraflar Lvbel C5’in hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.

LVBEL C5’İN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI!

Ünlü rap şarkıcısı Lvbel C5, magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Şarkıları ve sahne şovlarıyla herkesin dilinde olan Lvbel C5, şimdilerde de sosyal medya da en çok konuşulan isimler arasında yer alıyor.

Lvbel C5’in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Rap dünyasının en çok dikkat çeken isimlerinden olan Lvbel C5, geçtiğimiz saatlerde çocukluk fotoğraflarını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya da kısa süreli gündem olan Lvbel C5, takipçileri tarafından da beğeni ve yorum aldı.

Lvbel C5’in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Sevenleri tarafından yoğun ilgi gören fotoğraflar sosyal medyanın da dikkat çeken konuşalarından biri oldu. Lvbel C5'in çocuk halleri çok konuşuldu.

Lvbel C5’in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Lvbel C5’şn ortaya çıkan çocukluk fotoğrafları kısa sürede birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı. Paylaşılan fotoğrafta küçük halleriyle objektiflere poz veren Lvbel C5, hayranları ve takipçileri tarafından kısa süre de binlerce yorum ve beğeni aldı.

Lvbel C5’in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı

Sosyal medyayı yıkan fotoğraflar ile dikkatleri üzerine çeken Lvbel C5, takipçiler ve hayranları arasında en çok dinlenen rapçilerden biri oluyor. Genellikle de genç kitlenin ağırlıklı dinlediği Lvbel C5, yayınladığı her yeni şarkısıyla akılda kalıyor.

Lvbel C5’in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı

LVBEL C5 KİMDİR?

Sahne adıyla Lvbel C5 olan Süleyman Burak Bodur, 20 Nisan 2001 yılında Sakarya’da dünyaya gelmiştir. Türk rap şarkıcısı olan Lvbel C5, rap kariyerine 2019 yılında başlamıştır. Kısa sürede gündemde yer alan şarkılarıyla dikkatleri üzerine çeken Lvbel C5, şarkı listelerinin de başında yer alıyor.

Lvbel C5’in çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı! Sosyal medya yıkıldı

‘Drop’ adlı şarkı ile geniş kitlelerce tanınan Lvbel C5, genellikle trap ve drill tarzdaki şarkılarıyla adını duyurmayı başarmıştır. Özellikle de son zamanlarda müzik listelerinde adını sıklıkla duyurmayı başarmıştır.

