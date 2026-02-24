Şarkıcı Gökçe, katıldığı bir televizyon programında, 11 yıl süren evliliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. 2014 yılında Bülent Gençer ile evlenen Gökçe, 2024 yılında ise boşandı. İlk kez evliliği hakkında konuşan Gökçe, "Meraktan evlendik" dedi.

HABERİN ÖZETİ Şarkıcı Gökçe ilk kez evliliği hakkında konuştu: Meraktan evlendim Şarkıcı Gökçe, 11 yıl süren evliliği ve boşanması hakkında ilk kez konuşarak evliliğe 'meraktan' başladıklarını belirtti. Gökçe, 2014 yılında Bülent Gençer ile evlenip 2024 yılında boşandı. Evliliklerini saklamadıklarını ancak yurt dışında, düğünsüz ve sessizce gerçekleştirdiklerini söyledi. Evlilikten korktukları için düğün yapmadıklarını ve içgüdüsel, meraktan bir evlilik olduğunu belirtti. Bülent Gençer'in hekim olduğunu ve Marmaris'te yaşamını sürdürdüğünü ekledi. Gökçe, 9 Eylül 1979 doğumlu ve kariyerine The Eva Band ile bateri çalarak başladı.

ŞARKICI GÖKÇE İLK KEZ EVLİLİĞİ HAKKINDA KONUŞTU: MÜSADENLE GİDECEĞİM

Gökçe, evliliğiyle ilgili olarak şunları söyledi; "11 yıl önce evlendim. Birçok kişi bunu bilmiyor. Aslında saklamadım. Yurt dışında evlendik, düğün de yapmadık. Hatta evlendiğimi ertesi günü unuttum. Evliliğimizi hissetmemek için düğün yapmadık. İkimiz de evlilikten korkuyorduk. Düğün çok ürkütücü geliyordu. Sadece evliliği merak ettik. İçgüdüsel bir evlilikti, biraz meraktan evlendik. 11 yıl sürdü. Sonunda müsaadenle gideceğim." dedi.

BÜLENT GENÇER KİMDİR?

Şarkıcı Gökçe ile 2014 yılında evlendiği hekimi Bülent Gençer, Marmaris'te yaşamını sürdürüyor. Gökçe ile Bülent Gençer 2024 yılında boşandı. Gençer Marmaris'te yaşamaya devam ediyor.

ŞARKICI GÖKÇE KAÇ YAŞINDA

9 Eylül 1979 doğumlu Gökçe, Üç kadından oluşan The Eva Band ile bateri çalmaya başladı. Yaklaşık iki sene kadar çeşitli şehirlerde konserler verdi. Gökçe, 2007 yılında ilk albümü Böğürtlenli Reçel ve 2009 yılında Beş Kuruş Yok adlı albümlerini çıkardı.