Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Magazin
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Mabel Matiz'e 'Perperişan' yargılaması: Davada karar çıktı

Şarkıcı Mabel Matiz'in sosyal medyada yankı uyandıran “Perperişan” adlı şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler bulunduğu ve çocuklar açısından sakıncalı içerik taşıdığı iddiasıyla açılan davada karar çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Mabel Matiz'e 'Perperişan' yargılaması: Davada karar çıktı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 23:10
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 23:14

Şarkıcı olarak bilinen Fatih Karaca'nın sözlerindeki betimlemeler nedeniyle "Perperişan" şarkısıyla mahkemelik oldu.

Mabel Matiz'e 'Perperişan' yargılaması: Davada karar çıktı


MABEL MATİZ İÇİN BERAAT

Şarkıcı Mabel Matiz olarak bilinen Fatih Karaca'ya yönelik "Perperişan" şarkısının sözlerinde müstehcen betimlemelerin yapıldığı ve yaş sınırlaması olmaması gerekçesiyle çocuklar için tehlike arz ettiği iddiasıyla açılan davanın karar duruşması görüldü. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Mabel Matiz katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı sanığın cezalandırılmasını isterken sanık avukatları ise söz konusu eylemde suç unsuru oluşmadığı gerekçesiyle müvekkillerinin beraatını talep etti. Duruşmaya, Mabel Matiz katılamadığından son sözü alınamadı.

Mabel Matiz'e 'Perperişan' yargılaması: Davada karar çıktı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Karaca'nın üzerine atılı 'müstehcen görüntü, yazı veya sözleri basın ve yayın yoluyla yayınlama' suçunun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına hükmetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mabel Matiz'e şok! 3 yıla kadar hapis talebi
Mabel Matiz 'müstehcenlik' suçundan hakim karşısına çıktı! Hakimin sorusuna 'kalp kırıcı' diyerek cevap verdi
ETİKETLER
#mabel matiz
#Beraat
#Müstehcenlik
#Perperişan
#Fatih Karaca
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.