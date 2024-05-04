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04 May 2024 12:56 - Güncelleme : 04 May 2024 12:56

Mahmut Tuncer de estetik furyasına katıldı! Görenler inanamadı

Rafet El Roman, Gökhan Özen, Cenk Eren gibi şarkıcılardan sonra 62 yaşındaki ünlü türkücü Mahmut Tuncer de estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Mahmut Tuncer de estetik furyasına katıldı! Görenler inanamadı

Yüzündeki kırışıklıklardan şikayetçi olan Mahmut Tuncer , estetik doktorunun kapısını çaldı

'Tüm yüz gençleştirme' operasyonu yaptıran ve göz altı torbalarını aldıran ünlü türkücü 10 yaş gençleşti.

Mahmut Tuncer'de estetik furyasına katıldı! Görenler inanamadı - 1. Resim

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mahmut Tuncer'in son hali sonrası sosyal medya kullanıcılarından birçok yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü türkücünün son görünümü hakkında; "Mahmut Gençer", "Berberde yaptırdığım maskeden beklentim", "Tanıyamadım", "Estetik çok başarılı olmuş", "Doğru ve yerinde bir karar almış" gibi yorumlar yaptı. 

RAFET EL ROMAN DA ESTETİK YAPTIRMIŞ VE PİŞMAN OLMUŞTU

Daha önce de Rafet El Roman'ın yüzündeki değişim sosyal medyada gündem olmuştu. Botoks yaptırdığını açıklayan şarkıcı, yaptırdığı işlemlerden pişman olduğunu dile getirerek, "Arkadaşlar botoks yaptırdım yaptırmaz olaydım, bazı insanların kesinlikle botoks yaptırmaması lazım, ben de onlardan biriyim. Karizmam, yakışıklılığım resmen mahvoldu" ifadesini kullanmıştı.

Mahmut Tuncer'de estetik furyasına katıldı! Görenler inanamadı - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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