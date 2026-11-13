Malatya’da 4 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından ünlü isimlerden taziye mesajları!

Geçtiğimiz saatlerde Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen acı haber tüm Türkiye’yi derin bir hüzne boğdu. Askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. Acı haberin ardından sanat dünyasından da peş peşe taziye mesajları geldi.

MALATYA’DA 4 ASKERİN ŞEHİT OLDUĞU HELİKOPTER KAZASININ ARDINDAN ÜNLÜ İSİMLERDEN TAZİYE MESAJLARI!

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. Olayla ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında da 1 başsavcı ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Ünlü isimlerden gelen acı haberin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajları yayımlandı. Oyuncu, şarkıcı olan isimler paylaşımlarını kendi sosyal medyalarından paylaşarak dikkatleri üzerlerine çektiler.

Bengü

“Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan dört askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Merve Özbey

“Malatya'da meydana gelen elim askeri helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

İbrahim Tatlıses

“Mekânları cennet olsun. Malatya'da şehit düşen kahraman evlatlarımıza Allah tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.”

Ebru Gündeş

“Malatya'da yaşanan vahim kazada şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı diliyorum. Rabbim sabır versin”

Demet Akbağ

“Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum.”

Yavuz Bingöl

“Malatya’da meydana gelen askerî helikopter kazasında 4 askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamları âli olsun.”

Emre Altuğ

“Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 4 kahraman askerimizin haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, silah arkadaşlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun.”

Mert Fırat

“Malatya’da meydana gelen helikopter kazasında 4 askerimiz hayatını kaybetti. Başımız sağ olsun. Şehitlerimize Allahtan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar dilerim.”

Kerem Bürsin

“Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.”

Yasemin Sakallıoğlu

“Malatya'da şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, evlerine acı düşen ailelerine sabırlar diliyorum. Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun.”

Burak Özçivit

“Milletimizin başı sağ olsun! Malatya'da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır dileriz...”

Hasan Can Kaya

“Malatya'da şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.”

Murat Başaran

“Malatya'da yaşanan helikopter kazasında 4 askerimizin şehadet haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vatanımızın huzuru ve güvenliği için görev başında hayatını kaybeden kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, geride bıraktıkları ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.”