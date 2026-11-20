ABD'li oyuncu Lance Broadway'den sevenlerini üzen haber geldi. Bir dönem profesyonel beyzbol kariyeriyle adından söz ettiren, ardından oyunculuğa yönelen Broadway, Teksas eyaletinin Dallas kentinde hayatını kaybetti. 43 yaşındaki oyuncunun cansız bedeninin bir apartmanın merdiven boşluğunda bulunması, ölümüne ilişkin soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

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HABERİN ÖZETİ Marvel sevilen oyuncusu Lance Broadway ölü bulundu! Merdiven boşluğundan çıkarıldı Bir dönem profesyonel beyzbol kariyeri olan ve ardından oyunculuğa yönelen ABD'li Lance Broadway, Teksas'ın Dallas kentinde bir apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulundu. Lance Broadway'in cansız bedeni Dallas'ta bir apartmanın merdiven boşluğunda bulundu. 43 yaşındaki oyuncunun ölümüne ilişkin soru işaretleri bulunduğu belirtildi. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli inceleme başlatıldı.

MARVEL SEVİLEN OYUNCUSU LANCE BROADWAY ÖLÜ BULUNDU!

Hollywood yapımlarındaki rolleriyle tanınan Lance Broadway'in beklenmedik ölümü, sinema ve spor dünyasında üzüntüye neden oldu. Hollywood yapımlarında rolleriyle tanınan Lance Broadway, 17 Kasım 2026’da Dallas kentinde bulunan Love Field Havalimanına yakın bir apartman boşluğunda bulundu.

Aktarılan bilgilere göre, olay yerine acil yardım çağrısı yapılmış ve sağlık ve güvenlik ekiplerinin sevk edildiği açıklandı. Henüz 43 yaşında hayata veda eden Lance Broadway, son zamanlardaki hareketiyle de adeta yürekleri burktu. Ünlü oyuncu vefatından 10 gün önce yaptığı sosyal medya paylaşımıyla hayranlarını üzdü.

Lance Broadway 7 Kasım tarihinde yaptığı son paylaşımında futbol oynayan yeğenin fotoğraflarına yer vererek kendisinin bir zamanlar oynadığı döneme esprili bir gönderme de bulundu.

Öyle ki başarılı aktör, 1983 yılında Teksas’ta dünyaya gelmesinin ardından profesyonel kariyerine beyzbol sahasında adım attı. Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından biri olan Chicago White Sox ve New York Mets’te forma giyen ünlü isim aktif spor hayatını noktalamasıyla kamera önüne geçti.

MERDİVEN BOŞLUĞUNDAN ÇIKARILDI

Geçtiğimiz günlerde Dallas'ta bir apartmanın merdiven boşluğunda ölü bulunan ünlü oyuncu Lance Broadway’ın hangi koşullarda hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmadı. Broadway'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla adli inceleme başlatılırken olayın ayrıntılarına ilişkin resmi açıklama bekleniyor.

Sanat dünyasını derin bir hüzne boğan vefatın ardından hayranları tarafından daha yakından takip edilen Lance Broadway, 2013 yılında “Olympus Has Fallen” filmiyle dikkatleri üzerine çekmişti.