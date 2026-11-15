MasterChef Eyyüp Can, mutfaktaki performansının yanı sıra özel hayatına ilişkin açıklamalarıyla da izleyicilerin ilgisini çekiyor. Yarışma sırasında eşinin kendisini kıskandığını anlatan Eyyüp Can, kadın yarışmacılarla iletişim kurmasının eşini rahatsız ettiğini dile getirmişti. Bu açıklamaların ardından MasterChef Eyyüp Can’ın eşi kim, sorusu sosyal medyada sıkça gündeme geldi. Peki, MasterChef Eyyüp Can’ın eşi kim? İşte gündem olan paylaşımın ayrıntıları…

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HABERİN ÖZETİ MasterChef Eyyüp Can’ın eşi merak ediliyordu! Sosyal medyada o fotoğraf gündem oldu MasterChef yarışmacısı Eyyüp Can'ın eşinin kim olduğu ve yarışmadaki kadın yarışmacılarla iletişiminin eşini rahatsız ettiği konuları sosyal medyada gündem oldu. Eyyüp Can, yarışma sırasında eşinin kendisini kıskandığını ve kadın yarışmacılarla iletişiminin eşini rahatsız ettiğini dile getirmiştir. Bu açıklamalar sonrası MasterChef Eyyüp Can'ın eşinin kim olduğu sorusu sosyal medyada sıkça gündeme gelmiştir. Sosyal medyada Eyyüp Can'ın eşi olduğu iddia edilen bir kişinin fotoğrafı paylaşılmıştır, ancak bu konuda net bir bilgi bulunmamaktadır. Eyyüp Can, eşinin isteği üzerine Şiringül'ü eleme potasına gönderdiğini ifade etmiştir.

MASTERCHEF EYYÜP CAN’IN EŞİ KİMDİR?

MasterChef 2026 sezonunun dikkat çeken yarışmacılarından olan Eyyüp Can’ın eşi programda sık sık gündem oluyordu. Yarışmayı takip eden izleyiciler MasterChef Eyyüp Can’ın eşinin kim olduğunu merak ediyorlardı.

MasterChef 2026 sezonunda yer alan kadın yarışmacılarla arasına mesafe koyan ve yarışmanın ilk zamanlarında kadın yarışmacıları potaya göndererek, Eyyüp Can dikkatleri üzerine çekmişti.

Sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf ise gündem oldu. Eyyüp Can’ın eşi olduğu iddia edilen kişinin fotoğrafı sosyal medyada viral oldu. Eyyüp Can’ın eşi olduğuna dair net bir bilgi bulunmasa da sosyal medyada fotoğraf kullanıcılar tarafından paylaşılarak yorum yapıldı.

EYYÜP CAN EŞİ İÇİN ŞİRİNGÜL’Ü POTAYA GÖNDERMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda Mehmet Şef’in Eyyüp Can’a eşinin kıskanç olduğuna dair diyalog yaşanmıştı. Eyyüp Can eşinin kıskanç olduğunu ve oradaki kadın yarışmacılardan uzak durmasının gerektiğini kendisine iletildiğini dile getirmişti.

Şiringül’ü eleme potasına bilerek mi gönderdin diye sorulduğunda evet eşim istediği için Şiringül’ü eleme potasına gönderdim diyerek açıklamıştı.