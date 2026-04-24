MasterChef programıyla adını geniş kitlelere duyuran şef Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya, siyasete atıldı. Emre Yalçınkaya’nın Anahtar Parti’ye katıldığı, parti tarafından yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.

HABERİN ÖZETİ MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya siyasete atıldı MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya, Anahtar Parti'ye katılarak siyasete adım attı. Emre Yalçınkaya'nın Anahtar Parti'ye katıldığı parti tarafından duyuruldu. Yönetmen İsmail Güneş de Emre Yalçınkaya ile birlikte Anahtar Parti'ye katıldı. Yeni üyelerin rozetleri Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu tarafından takdim edildi. Parti, Emre Yalçınkaya ve İsmail Güneş'in kamuoyunda bilinirliğine dikkat çekti.

MEHMET YALÇINKAYA'NIN OĞLU SİYASETE ATILDI

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya’nın Anahtar Parti’ye katıldı. Parti yönetimi, Yalçınkaya ile birlikte yönetmen İsmail Güneş’in de kadroya dahil olduğunu duyurdu. Yeni üyelerin rozetleri Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu tarafından takdim edildi.

ROZETLER TAKILDI

Partinin paylaştığı bilgilere göre, yeni üyeler için düzenlenen törende rozetler Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu tarafından takıldı. Törende, parti kadrosuna katılan isimlerin kamuoyunda bilinirliğine dikkat çekildi.

Anahtar Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gastronomi ve sanat dünyasının iki önemli ismi, Şef Sayın Emre Yalçınkaya ve Yönetmen Sayın İsmail Güneş, Anahtar Parti’ye katıldı. Yalçınkaya ve Güneş’e rozetleri, Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu tarafından takdim edildi" ifadelerine yer verildi.