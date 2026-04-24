MasterChef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın oğlu Emre Yalçınkaya siyasete atıldı

MasterChef programıyla adını geniş kitlelere duyuran şef Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya, siyasete atıldı. Emre Yalçınkaya’nın Anahtar Parti’ye katıldığı, parti tarafından yapılan resmi açıklamayla duyuruldu.
MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya’nın oğlu Emre Yalçınkaya’nın Anahtar Parti’ye katıldı. Parti yönetimi, Yalçınkaya ile birlikte yönetmen İsmail Güneş’in de kadroya dahil olduğunu duyurdu. Yeni üyelerin rozetleri Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu tarafından takdim edildi.
Anahtar Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gastronomi ve sanat dünyasının iki önemli ismi, Şef Sayın Emre Yalçınkaya ve Yönetmen Sayın İsmail Güneş, Anahtar Parti’ye katıldı. Yalçınkaya ve Güneş’e rozetleri, Genel Başkanımız Sayın Yavuz Ağıralioğlu tarafından takdim edildi" ifadelerine yer verildi.