MasterChef Şükran’ın annesine seslendiği anlar herkesi ağlattı! “Umarım hepsini görüyordur”

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İstanbul
MasterChef Türkiye’de ailelerden gelen mesajlar ve açıklamalar, yarışmacıların hayatlarına dair bilinmeyenleri de ortaya çıkarıyor. Son bölümde Şükran’ın ablası, kardeşinin yarışma dışında nasıl biri olduğunu anlatarak dikkatleri üzerine çekti. Ablasının sözlerini dinleyen Şükran ise duygularına hâkim olmakta zorlandı. Şükran’ın annesine yönelik bu mesajı, izleyenleri de derinden etkiledi.
MasterChef ödül oyunun öncesi yarışmacıların ailelerinden gelen mesajlar yarışmacılara hüzünlü anlar yaşattı. Yarışmada bazı sorunlar yaşayan Şükran’ın ablasından gelen mesaj sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Şükran’ın ablası, “ Şükran duygularını yönetir. Bunu da herkes anlıyordur. Pat diye birini gönderir. Bir bakarsın ağlamaya başlar.” Sözleriyle Şükran’ın bilinmeyen yönlerini anlattı.
Şükran, ablasının karşısında görür görmez, onu ne kadar özlediğini dile getirdi. Şükran, “ Ablam, benim nasıl diyeyim şefim biliyor musun? aynı karnın içinde biz kardeş gibiydik. Annem umarım bunların hepsini görüyordur. İzliyordur beni. ” sözleri Somer şef'in ve diğer yarışmacılarında gözlerini doldurdu.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)