MasterChef Şükran’ın annesine seslendiği anlar herkesi ağlattı! “Umarım hepsini görüyordur”

MasterChef Türkiye’de ailelerden gelen mesajlar ve açıklamalar, yarışmacıların hayatlarına dair bilinmeyenleri de ortaya çıkarıyor. Son bölümde Şükran’ın ablası, kardeşinin yarışma dışında nasıl biri olduğunu anlatarak dikkatleri üzerine çekti. Ablasının sözlerini dinleyen Şükran ise duygularına hâkim olmakta zorlandı. Şükran’ın annesine yönelik bu mesajı, izleyenleri de derinden etkiledi.

MASTERCHEF ŞÜKRAN ANNESİNE SESLENDİ!

MasterChef ödül oyunun öncesi yarışmacıların ailelerinden gelen mesajlar yarışmacılara hüzünlü anlar yaşattı. Yarışmada bazı sorunlar yaşayan Şükran’ın ablasından gelen mesaj sonrası gözyaşlarına hakim olamadı. Şükran’ın ablası, “ Şükran duygularını yönetir. Bunu da herkes anlıyordur. Pat diye birini gönderir. Bir bakarsın ağlamaya başlar.” Sözleriyle Şükran’ın bilinmeyen yönlerini anlattı.

Şükran, ablasının karşısında görür görmez, onu ne kadar özlediğini dile getirdi. Şükran, “ Ablam, benim nasıl diyeyim şefim biliyor musun? aynı karnın içinde biz kardeş gibiydik. Annem umarım bunların hepsini görüyordur. İzliyordur beni. ” sözleri Somer şef'in ve diğer yarışmacılarında gözlerini doldurdu.

MASTERCHEF 2026 ANA KADROSU

MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen

MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak

MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)

MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar

MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş

MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak

MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay

MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz

MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş

MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya

MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal

MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış

MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)

MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)

MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya

MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz

MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant

MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)