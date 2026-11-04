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Magazin
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 19:04

MasterChef’e veda eden Cansu’dan Şadi’ye zehir zemberek sözler!

MasterChef Türkiye’ye 2026 sezonunda katılan ve birkaç ay önce yarışmaya veda eden Cansu Şöhret’ten, Şadi olayıyla ilgili açıklama geldi. Şadi’nin kadın yarışmacı Ayşe ile yaşadığı tartışma ve ekrana yansıyan görüntüler sosyal medyada tepki toplarken, eski yarışmacı Cansu Şöhret’te sessizliğini bozdu.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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MasterChef’e veda eden Cansu’dan Şadi’ye zehir zemberek sözler!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 19:04
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 19:04

’de yaşanan olayı gündemdeki yerini korurken, yarışmanın eski yarışmacılarından Cansu Şöhret’ten dikkat çeken bir çıkış geldi. Bu sezon mücadele eden ancak geçtiğimiz aylarda yarışmaya veda eden Cansu, Şadi hakkında yaptığı açıklamalarla konuşulmaya başladı. Şadi’nin Ayşe ile yaşadığı olayın ardından sosyal medyada yükselen tepkilere bir yenisi de eski yarışmacıdan geldi. Cansu Şöhre’nin sözleri, MasterChef izleyicilerinin dikkatini çekerken açıklamanın ayrıntıları da merak konusu oldu. İşte gündeme gelen açıklamanın detayları.

MASTERCHEF CANSU’DAN ŞADİ AÇIKLAMASI

MasterChef’te dün akşam eleme oyunu sonrasında yaşanılan olaylar sosyal medyada gündem oldu. Şadi ve Ayşe’nin tartışmasına yarışmadan elenen Cansu Şöhret’te dahil oldu. 

MasterChef’e veda eden Cansu’dan Şadi’ye zehir zemberek sözler!

Yaşanılan olaylar sonrasında MasterChef Cansu, “ Ben burada çok iddialı küfürler duymuştum . Diğer arkadaşların kulakları tıkalıydı sanırım. Şu görüntüleri bipli izleyince de zaten senin asla küfür etmeyeceğini tahmin ediyoruz Şadiiii..  yaklaşmasaydın bana da ikinci haftamda bulaşsaydın ah ben sana ne küfürler ediyordum o zaman sen küfürü görecektin Şadi.. 'e ayrı şok oldum keşke ben hiç duymadım demek yerine sessiz kalsaydın diğerleri gibi en azından..”

MasterChef’e veda eden Cansu’dan Şadi’ye zehir zemberek sözler!

“Gece de sinirimizden yatamadık yorum yaptım ayrıca da yer vermek isterim ki sen hayatta gördüğüm en duruşsuz insansın Şadi 💜 dert oldu şu kız size dertttttt! Sanıyorlar ki sessiz diye seviliyor inanın ki küfür de etse sevilir bu kız çünkü çoğunuz gibi arkasından konuştuğu insanın yüzüne sırf onu yazmasınlar diye gülmüyor duruş sahibi duruşssssss! Senin arkada kadın çalışana ettiğim küfürlerin biplendiğini üstüne yürüdüğünü hatta koştuğunu unutmadık! Ayşe'nin mizacında bile küfür yok! Senin erkekler evinde kadın yarışmacılar için söylediklerini de biliyoruz ama duruşsuz seni.."

MasterChef’e veda eden Cansu’dan Şadi’ye zehir zemberek sözler!

"Şadi orada şiddet eğilimini gösterirken erkekler bir yana izleyip gülen kadını da şiddetle kınıyorum.. aram iyi olmasa bile dayanamaz Şadi’ye sen hayırdır derdim durup izledi herkes inanılmazsınız.. “ sözleriyle Şadi’ye olan kızgınlığını ve yarışmada olduğu süre boyunca yaşadıklarını anlattı.

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ETİKETLER
#masterchef türkiye
#muhammed
#Ayşe
#Cansu Şöhret
#Şadi
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