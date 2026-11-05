MasterChef'e veda eden Şiringül’den Ayşe’ye destek! “Korkaklarla yarışmak zor” sözleri dikkat çekti

MasterChef’te Ayşe’nin yaşadığı olayların ardından yarışmacıya destek mesajları gelmeye devam ediyor. Bu kez Şiringül’ün Ayşe için yaptığı paylaşım gündeme geldi. Ayşe’ye seslenen Şiringül, onun gerçek bir dost ve yürekli bir kadın olduğunu belirterek verdiği desteğin unutulmayacağını söyledi. “Korkaklarla yarışmak zor.” Bu ifadeler, MasterChef izleyicilerinin ilgisini çekerken Şiringül’ün Ayşe’nin yanında durduğunu da ortaya koydu.

MASTERCHEF ŞİRİNGÜL’DEN AYŞE’YE DESTEK!

MasterChef yarışmacısı Şiringül, Ayşe’ye verdiği destekle gündeme geldi. Sosyal medya hesabından Ayşe ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Şiringül, arkadaşına duyduğu sevgiyi ve güveni içten sözlerle anlattı. Ayşe’yi “gerçek bir dost”, “kardeşim” ve “DİVA” olarak tanımlayan yarışmacı, onun yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

Paylaşımında Ayşe ile arasındaki özel bağa da değinen Şiringül, onun saçını severek ördüğü tek kişi olduğunu, sırlarını paylaştığı ve kendisine moral veren dostu olduğunu söyledi. Mesajının en dikkat çeken bölümü ise “Korkaklarla yarışmak zor” sözleri oldu. Şiringül, Ayşe’nin sergilediği duruşu överek, narsist ruhlarla mücadele etmenin zor olduğunu ancak arkadaşının bunun da üstesinden geleceğine inandığını belirtti.

“Bunu en güzel duruşunla yapıyorsun” diyerek Ayşe’ye moral veren Şiringül’ün paylaşımı, MasterChef takipçilerinin dikkatini çekti. Yarışmacının “SEN DİVA’sın” sözleri de mesajın öne çıkan ifadeleri arasında yer aldı. Şiringül, Ayşe’yi yalnızca yarışma arkadaşı olarak değil, hayatında önemli bir yere sahip dostu olarak gördüğünü de açıkça vurguladı. Paylaşım, ikili arasındaki yakınlığı ve Şiringül’ün Ayşe’ye duyduğu desteği gözler önüne serdi.

MASTERCHEF ŞİRİNGÜL HANGİ YEMEKLE MASTERCHEF’E VEDA ETMİŞTİ?

MasterChef Türkiye’de yarışmaya veda eden Şiringül Kaya’nın elendiği yemek merak konusu oldu. 18 Ekim 2026 Pazar akşamı ekrana gelen eleme gecesinde son ikiye Şiringül ve Nurten kaldı. Yarışmacılar, mutfakta kalabilmek için son kez hünerlerini sergilerken şeflerin değerlendirmesi sonucu elenen isim Şiringül oldu.

Mehmet Şef’in hazırladığı “uskumru taratür” yemeği, Şiringül’ün MasterChef serüveninin sona ermesine neden oldu. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın değerlendirmelerinin ardından karar açıklandı ve Şiringül yarışmaya veda etti.