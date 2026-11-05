Survivor 2026 yarışmacısı Serenay Çetin’den MasterChef Şadi’ye sert sözler!

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İstanbul
Survivor 2026 ile MasterChef gündemi bu kez iki yarışmanın isimlerini bir araya getirdi. Survivor yarışmacısı Serenay Çetin, MasterChef’te yaşanan gelişmelerle gündeme gelen Şadi hakkında sert ifadeler kullandı. Çetin’in açıklaması, Şadi’nin adının yeniden tartışılmasına neden oldu. Peki, Serenay Çetin Şadi için neler söyledi?
Survivor 2026 yarışmacısı Serenay Çetin, MasterChef yarışmacısı Şadi hakkında yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Şadi’nin genç bir kadın yarışmacıya yönelik davranışlarını eleştiren Çetin, kullandığı sert ifadelerle tepkisini ortaya koydu. Yaşananlara dikkat çeken Serenay Çetin, “Bakın kendinden yaşça küçük genç bir kızın üzerine yürüyor, hakaretler ediyor ve ismini yazdığı kâğıdı şişe parçalayana kadar sokup sokup çıkarıyor” sözleriyle olaya ilişkin değerlendirmesini paylaştı.
Şadi’nin bu hareketinin ne anlama geldiğini sorgulayan Çetin, tepkisini daha da sertleştirerek, “Ne anlatmak istiyor o hareketiyle? O bir mesaj mı? Gördüğüm kadarıyla derhal geri dönmeli” ifadelerini kullandı. Serenay Çetin’in açıklaması, MasterChef’te yaşanan tartışmayı yeniden gündeme taşırken Şadi hakkındaki eleştirilerin de büyümesine neden oldu. Çetin’in sözleri yarışmanın takipçileri arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
1 Kasım 2026 akşamı MasterChef’e veda eden yarışmacı Hasan Alp oldu.
MasterChef ana kadroya giren 1. yarışmacı Batuhan Nazikoğlu ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 2. yarışmacı Nilay Özgen
MasterChef ana kadroya giren 3. yarışmacı Hasan Alp Karabacak (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 4. Yarışmacı Şiringül Kaya ( elendi)
MasterChef ana kadroya giren 5. yarışmacı Enes Vardar
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 6. yarışmacı Eyüp Can Güneş
MasterChef ana kadroya giren 7. yarışmacı Demirhan Ali (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 8. yarışmacı Nurten Tamer Ocak
MasterChef ana kadroya giren 9. yarışmacı Şadi Altınay
MasterChef ana kadroya giren 10. yarışmacı Burçin Oğuz
MasterChef ana kadroya giren 11. yarışmacı Tolga Çakuş
MasterChef ana kadroya giren 12. yarışmacı Muhammed Yahya
MasterChef ana kadroya giren 13. yarışmacı Ayşenur İnal
MasterChef ana kadroya giren 14. yarışmacı Kübra Satılmış
MasterChef ana kadroya giren 15. yarışmacı Gül (elendi)
MasterChef ana kadroya giren 16. yarışmacı Simge Çıtak (elendi)
MasterChef 2026'da ana kadroya giren 17. yarışmacı Bahar Kaya
MasterChef 2026 ana kadroya giren 18. yarışmacı Şükran Boyraz
MasterChef 2026 ana kadroya giren 19. yarışmacı Armağan Kırant
MasterChef 2026 ana kadrosuna giren 20. yarışmacı Koray Saygı oldu. (elendi)