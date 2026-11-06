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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 21:47

MasterChef’te Ayşe ve Şadi olayına şefler de sessiz kalmadı! İlk açıklama

MasterChef Türkiye’de Ayşe ve Şadi arasında yaşanan olayın ardından gözler şeflere çevrildi. Yarışmada gündem olan tartışma hakkında şeflerden açıklama geldi. Programın takipçileri, yaşananların ardından yapılacak değerlendirmeyi merakla beklerken şeflerin konuya ilişkin sözleri de dikkat çekti. Ayşe ve Şadi olayı hakkında son gelişmeler...

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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MasterChef’te Ayşe ve Şadi olayına şefler de sessiz kalmadı! İlk açıklama
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 21:43
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 21:47

’de ve arasında yaşanan gerginlik, yarışmanın gündemindeki yerini koruyor. Olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından izleyicilerin merakla beklediği açıklama şeflerden geldi. Yarışmada yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan şeflerin sözleri, tartışmanın yeniden gündeme taşınmasına neden oldu. Ayşe ve Şadi arasında yaşananların nasıl ele alınacağı ve yarışmanın bundan sonraki sürecinde ne gibi gelişmeler yaşanacağı merak ediliyor.

ŞEFLERDEN AYŞE VE ŞADİ AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde MasterChef eleme potasına Ayşe ve Şadi arasındaki gerilim sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından kadın yarışmacıya hakaret edilemez, Acun Medya ve şefler buna sessiz kalmamalı şeklinde paylaşımlar rekor kırdı. Yaşanılan gelişme üzerine , Danilo Şef ve ’ten konuya ilişkin açıklama geldi.

MasterChef’te Ayşe ve Şadi olayına şefler de sessiz kalmadı! İlk açıklama

Somer Şef, “ Arkadaşlar geçen gün konsey sırasında Şadi ve Ayşe arasında istemediğimiz yükselen bir tartışma oldu. Orada biz yayın gereği sesi aldığımız için seyircilerimiz belki onu küfür olarak zannetmiş olabilirler. Asla öyle bir şey olmadı. Biz ne kişilik olarak ne de program felsefesi olarak böyle bir şeye asla izin vermeyiz. Kadına şiddet, kadına hakaret bizim burada kırmızı çizgimiz öyle bir şey olmadı. Şadi ve Ayşe ikisi de biraz birbirlerine yükseldiler. Biz de her zaman olduğu gibi gerekli müdahaleleri yaptık.” sözleriyle açıkladı.

MasterChef’te Ayşe ve Şadi olayına şefler de sessiz kalmadı! İlk açıklama

Mehmet Şef ise, “ Bir de şöyle bir şey var. Defalarca uyardık. Susun, durun, susun durun, baktık ki ne susuyorlar ne duruyorlar. Biz de dışarıya çıkardık. Belli bir yerde biz dur dediğimizde durmazlarsa böyle müdahaleler yapıyoruz.” sözleriyle o gün stüdyodan çıkarma gereksinimin açıklamasını yaptı.

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ETİKETLER
#somer şef
#masterchef türkiye
#mehmet şef
#Ayşe
#Şadi
#Magazin
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