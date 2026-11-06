MasterChef’te Ayşe ve Şadi olayına şefler de sessiz kalmadı! İlk açıklama

MasterChef Türkiye’de Ayşe ve Şadi arasında yaşanan gerginlik, yarışmanın gündemindeki yerini koruyor. Olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından izleyicilerin merakla beklediği açıklama şeflerden geldi. Yarışmada yaşananlara ilişkin değerlendirmede bulunan şeflerin sözleri, tartışmanın yeniden gündeme taşınmasına neden oldu. Ayşe ve Şadi arasında yaşananların nasıl ele alınacağı ve yarışmanın bundan sonraki sürecinde ne gibi gelişmeler yaşanacağı merak ediliyor.

ŞEFLERDEN AYŞE VE ŞADİ AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde MasterChef eleme potasına Ayşe ve Şadi arasındaki gerilim sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından kadın yarışmacıya hakaret edilemez, Acun Medya ve şefler buna sessiz kalmamalı şeklinde paylaşımlar rekor kırdı. Yaşanılan gelişme üzerine Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer şef’ten konuya ilişkin açıklama geldi.

Somer Şef, “ Arkadaşlar geçen gün konsey sırasında Şadi ve Ayşe arasında istemediğimiz yükselen bir tartışma oldu. Orada biz yayın gereği sesi aldığımız için seyircilerimiz belki onu küfür olarak zannetmiş olabilirler. Asla öyle bir şey olmadı. Biz ne kişilik olarak ne de program felsefesi olarak böyle bir şeye asla izin vermeyiz. Kadına şiddet, kadına hakaret bizim burada kırmızı çizgimiz öyle bir şey olmadı. Şadi ve Ayşe ikisi de biraz birbirlerine yükseldiler. Biz de her zaman olduğu gibi gerekli müdahaleleri yaptık.” sözleriyle açıkladı.

Mehmet Şef ise, “ Bir de şöyle bir şey var. Defalarca uyardık. Susun, durun, susun durun, baktık ki ne susuyorlar ne duruyorlar. Biz de dışarıya çıkardık. Belli bir yerde biz dur dediğimizde durmazlarsa böyle müdahaleler yapıyoruz.” sözleriyle o gün stüdyodan çıkarma gereksinimin açıklamasını yaptı.