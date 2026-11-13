MasterChef'te şeflerden sürpriz hamle! Hasan ve Sergen yıllar sonra barıştı!

MasterChef Türkiye, eski yarışmacıları yeniden ekranlara taşımaya hazırlanıyor. Programın yarın yayınlanacak bölümünde geçmiş sezonlardan tanınan isimlerin mutfağa konuk olması beklenirken, Hasan ve Sergen arasındaki barışma da şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Yarışma döneminde birbirleriyle yaşadıkları rekabet ve aralarındaki gerginliklerle konuşulan ikilinin yeniden bir araya gelmesi, izleyicilere eski günleri hatırlattı. Peki, MasterChef Hasan ve Sergen neden küsmüştü?

HASAN VE SERGEN BARIŞTI!

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde izleyicileri duygulandıran bir buluşma yaşandı. MasterChef Altın Kupa sezonunun ardından ilk kez bir araya gelen Hasan ve Sergen, Mehmet Şef ile Somer Şef'in desteğiyle aralarındaki küslüğe son verdi. Bir dönem yakın dost olan ikilinin uzun zaman sonra yeniden karşı karşıya gelmesi, programın dikkat çeken anlarından biri oldu.

MasterChef mutfağında birlikte yarıştıkları dönemde arkadaşlıkları ve rekabetleriyle hafızalara kazınan Hasan ve Sergen'in arasındaki soğukluk, izleyicilerin de merak ettiği konular arasındaydı. Yıllar boyunca ayrı düşen eski dostlar, şeflerin araya girmesiyle yeniden iletişim kurdu. Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun ikiliye verdiği destek, barışma sürecinde önemli rol oynadı.

Uzun süredir bir araya gelmeyen Hasan ve Sergen'in yeniden dostluk kurması, MasterChef izleyicilerine de nostaljik anlar yaşattı. İkilinin barışmasıyla birlikte geçmişte yaşanan kırgınlıklar geride kalırken, eski dostların yeniden aynı ortamda buluşması sosyal medyada da gündem oldu.

HASAN VE SERGEN NEDEN KÜSMÜŞTÜ?

MasterChef Türkiye'de bir dönem yakın arkadaşlıklarıyla dikkat çeken Hasan ve Sergen arasındaki küslüğün nedeni yeniden gündeme geldi. Geçmiş sezonlarda birlikte yarışan ve aralarından su sızmayan ikili, MasterChef All Star / Altın Kupa döneminde ise birbirlerine mesafeli tavırlarıyla şaşırttı. Mutfakta tatlı, çorba ve süre verme gibi konular üzerinden yaşanan tartışmalar, ikilinin arasındaki gerginliği artırdı. Zaman zaman birbirlerini muhatap almamaları da izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

İkilinin neden küstüğüne ilişkin merak edilen açıklama ise Sergen'den geldi. Katıldığı bir programda konuşan Sergen Özen, Hasan'ı çok sevdiğini ancak kendisinin oldukça alıngan bir yapıya sahip olduğunu söyledi. Yaşananları büyük bir olaydan ziyade kendi duygusal tepkileriyle ilişkilendiren Sergen, esprili bir dille "Manita gibi trip atıyorum" ifadesini kullandı.

MasterChef'in 2025 sezonunda Danilo Şef'in ikiliye "Siz kankaydınız" diye seslenmesi üzerine Sergen, "Benim hiç arkadaşım yok burada" yanıtını verdi. Hasan'ın ise "O bitti şefim" sözleri dikkat çekti. Eski yarışmacıların yeniden buluşacağı bölümde ikilinin arasındaki buzlar eridi.