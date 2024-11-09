MasterChef’te talihsiz olay! Danilo şef neye uğradığını şaşırdı: Sağlık ekipleri müdahale etti

09 Kasım 2024 13:51 - Güncelleme : 09 Kasım 2024 13:55

TV8’in sevilen ve ilgiyle takip edilen yarışma programı MasterChef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde 100 bin TL’lik ödül için yarışmacılardan isli peynir kullanarak en iyi tabağı sunmaları istendi. Danilo Zanna, yarışmacılardan Ezgi’nin tabağını tadarken bir anda neye uğradığını şaşırdı. Acı içinde kıvranmaya başlayan şefe sağlık ekipleri müdahale etti.

TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, dün akşam yaşanan talihsiz bir kaza izleyenleri korkuttu. 100 bin TL’lik ödül için yarışmacılardan isli peynirle en iyi tabağı hazırlamaları istendi. Ancak, kırmızı takım yarışmacılarından Ezgi’nin hazırladığı peynirli ve pikan cevizli tabağında hiç beklenmedik bir ürün çıktı.

DANİLO ŞEFİN TADIM SIRASINDA DİŞİ KIRILDI

Ezgi’nin yemeğinde unuttuğu ceviz kabuğu, tadım sırasında şef Danilo şefe zor anlar yaşattı. Zanna, yemeği tadarken damağının kesildiğini ve dişinin kırıldığını fark etti.

Mehmet Şef ise olayı fark ederek "Kabuk mu var?" diye sorarken, Ezgi, "Pikan cevizinin kabuğu olabilir," diye cevap verdi. Yalçınkaya, Ezgi'ye tepki göstererek "Bakmadın mı?" diyerek uyardı. Ezgi ise özür dileyerek tabağını geri aldı.

MEHMET ŞEF'TEN YARIŞMACILARA UYARI

Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği olayda, Danilo şefin damağının kesildiği ve dişinin kırıldığı ortaya çıktı. Olayın ardından, şef Mehmet Yalçınkaya yarışmacılara uyarıda bulunarak, "Arkadaşlar, bu tür şeylere çok dikkat etmemiz lazım. Kılçıkta da öyle, çok şükür biz öyle bir şey yaşamadık. Saplanırsa nefes alamıyorsun. O yüzden önemli," diyerek güvenlik konusunda dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.