Masumiyet Müzesi merakla bekleniyor! Kadroya Cansel Elçin de katıldı

12 Ekim 2024 22:43 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 22:57

Orhan Pamuk'un satış rekorları kıran Masumiyet Müzesi kitabı diziye uyarlanıyor. Merakla beklenen dizide kadro belli olmaya başladı. Kemal ve Füsun'u canlandıracak karakterler önceden açıklanmıştı. Cansel Elçin'in de oynayacağı karakter belli oldu.

Ünlü oyuncu Cansel Elçin, Masumiyet Müzesi kadrosuna katıldı. Dokuz bölümden oluşan dizide Elçin, Turgay Bey rolünü oynayacak. Nobel Ödüllü yazarın kitabı Netflix​ tarafından gösterime girecek. Zeynep Günay’ın yöneteceği, Ertan Kurtulan’ın yazdığı dizi 9 bölümlük halinde tek sezon olacak. Ana karakter Kemal’i Selahattin Paşalı, Kemal’in büyük aşkı Füsun’u Eylül Lize Kandemir, nişanlısı Sibel’i ise Oya Unustası oynayacak. Kadroya Cansel Elçin de katıldı. Elçin dizide “Turgay bey” rolüne hayat veriyor. “Misery” adlı oyunla da tiyatro seyircisinin karşısına çıkan başarılı oyuncu Netflix’in yine Ay Yapım imzalı dizisi “Kimler Geldi Kimler Geçti”nin 3. Sezonunda da rol alıyor. Dizinin New York’un ardından Bodrum’da çekimleri yapılacak. İlgili Haberler Yabani dizisinin final olacağı haberlerine Dolunay Soysert'ten ilk cevap Leman Sam, eleştirilerin hedefi olan kızı Şevval Sam'a sahip çıktı: Hastalandı, çok üzüldü