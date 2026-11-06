Mauro Icardi lüks villasından kaçarcasına ayrıldı! 8 Milyon liralık haciz gündemde

Başarılı futbolcu Mauro Icardi, yaşadığı lüks villasından kaçarcasına ayrılmasıyla ‘yurt dışına kaçacak’ iddiası haciz davasına dönüştü. Ev sahibinin villanın hasarlı bırakıldığını öne sürerek yıldız futbolcunun tüm mal varlığına el konulmasını istemesi gündem oldu. Son zamanlarda özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi, başarılı kariyerinde daha çok hayatıyla çok konuşulan isimlerden biri oldu.

MAURO ICARDİ LÜKS VİLLASINDAN KAÇARCASINA AYRILDI!

Galatasaray’ın eski futbolcularından biri olan Mauro Icardi, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda Göktürk’te bulunan lüks villasını 4 ay erken tahliye edip 8 milyon lira borcunu ödemediği gerekçesiyle ev sahibiyle mahkemelik olmuştu.

Hatta ev sahibi, evi hasarlı bırakan Mauro Icardi için açtığı davalar sürerken bu kez de oyuncunun mal varlığı üzerinden yeni bir gelişme gündeme geldi. Lüks villasından kaçarcasına ayrılması üzerine ev sahibiyle başına gelenlere bir yenisi daha eklendi.

Evin yıllık kirası 504 bin dolar olurken yani yaklaşık 23 milyon 330 bin liraydı. Ancak Mauro Icardi’nin daha sözleşmesine bir yıl varken 4 ay kala evi boşaltması ev sahibinin kafasını karıştırdı.

Erken tahliye eden futbolcunun ardından 8 milyon liralık borcunu ödemediği iddiasıyla ev sahibiyle mahkemelik olmuş, ev sahibi ise evi hasarlı bırakan Icardi için açtığı davalara bir yenisini ekledi. Sabah Gazetesi’nden Armağan Yılmaz’ın haberine göre, ünlü futbolcunun ev sahibinin iddiası evi hasarlı bırakıldığı ve bu sebeple de mal varlığına ihtiyatı haciz konulması talebinde bulunulduğu gündeme bomba gibi düştü.

8 MİLYON LİRALIK HACİZ GÜNDEMDE

Futbol dünyasının sevdiği isimlerden biri olan Mauro Icardi, Göktürk’te bulunan villasında meydana gelen ev sahibi şirketle anlaşamama durumuyla gündeme geliyor. Kalan 4 aylık kira bedeli olan 8 Milyon lirayı da ödemesi talep edilirken futbolcudan alınan olumsuz cevap, şirketin icraya başvurmasına neden oldu.

Arjantinli yıldız icraya itiraz ederken evi kiraya veren şirket İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tutarak itirazını iptal davası açtı. Tüm bunlar sürerken Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki sözleşmesi uzamazsa yurt dışına çıkma ihtimalinden dolayı ihtiyacı haciz talebinde bulunuldu.

Villanın hasarlı bırakıldığı transfer döneminin bitmesiyle oyuncunu yurt dışına çıkacağı belirtilirken alacakları alma durumuna özel mal varlığına haciz talebi, mahkeme tarafından reddedildi.