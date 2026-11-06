TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 08:50
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:08

Mauro Icardi lüks villasından kaçarcasına ayrıldı! 8 Milyon liralık haciz gündemde

Galatasaray’ın yıldız isimlerinden biri olan Mauro Icardi, son zamanlarda özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Lüks villasından apar topar ayrılmasıyla gündem olan Mauro Icardi, yeni bir gelişmeyle magazin gündemine bomba gibi düştü. Ev sahibinin, villanın hasarlı bırakıldığını öne sürerek yıldız futbolcunun tüm mal varlığına el konulmasını istemesi çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Mauro Icardi lüks villasından kaçarcasına ayrıldı! 8 Milyon liralık haciz gündemde
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.11.2026
saat ikonu 08:50
|
GÜNCELLEME:
06.11.2026
saat ikonu 09:08

Başarılı futbolcu Mauro Icardi, yaşadığı lüks villasından kaçarcasına ayrılmasıyla ‘yurt dışına kaçacak’ iddiası haciz davasına dönüştü. Ev sahibinin villanın hasarlı bırakıldığını öne sürerek yıldız futbolcunun tüm mal varlığına el konulmasını istemesi gündem oldu. Son zamanlarda özel hayatıyla dikkatleri üzerine çeken Mauro Icardi, başarılı kariyerinde daha çok hayatıyla çok konuşulan isimlerden biri oldu.

MAURO ICARDİ LÜKS VİLLASINDAN KAÇARCASINA AYRILDI!

’ın eski futbolcularından biri olan Mauro Icardi, başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda ’te bulunan lüks villasını 4 ay erken tahliye edip 8 milyon lira borcunu ödemediği gerekçesiyle ev sahibiyle mahkemelik olmuştu.

Mauro Icardi lüks villasından kaçarcasına ayrıldı! 8 Milyon liralık haciz gündemde

Hatta , evi hasarlı bırakan Mauro Icardi için açtığı davalar sürerken bu kez de oyuncunun mal varlığı üzerinden yeni bir gelişme gündeme geldi. Lüks villasından kaçarcasına ayrılması üzerine ev sahibiyle başına gelenlere bir yenisi daha eklendi.

Mauro Icardi lüks villasından kaçarcasına ayrıldı! 8 Milyon liralık haciz gündemde

Evin yıllık kirası 504 bin dolar olurken yani yaklaşık 23 milyon 330 bin liraydı. Ancak Mauro Icardi’nin daha sözleşmesine bir yıl varken 4 ay kala evi boşaltması ev sahibinin kafasını karıştırdı.

Mauro Icardi lüks villasından kaçarcasına ayrıldı! 8 Milyon liralık haciz gündemde

Erken tahliye eden futbolcunun ardından 8 milyon liralık borcunu ödemediği iddiasıyla ev sahibiyle mahkemelik olmuş, ev sahibi ise evi hasarlı bırakan Icardi için açtığı davalara bir yenisini ekledi. Sabah Gazetesi’nden Armağan Yılmaz’ın haberine göre, ünlü futbolcunun ev sahibinin iddiası evi hasarlı bırakıldığı ve bu sebeple de mal varlığına ihtiyatı haciz konulması talebinde bulunulduğu gündeme bomba gibi düştü.

Mauro Icardi lüks villasından kaçarcasına ayrıldı! 8 Milyon liralık haciz gündemde

8 MİLYON LİRALIK HACİZ GÜNDEMDE

Futbol dünyasının sevdiği isimlerden biri olan Mauro Icardi, Göktürk’te bulunan villasında meydana gelen ev sahibi şirketle anlaşamama durumuyla gündeme geliyor. Kalan 4 aylık kira bedeli olan 8 Milyon lirayı da ödemesi talep edilirken futbolcudan alınan olumsuz cevap, şirketin icraya başvurmasına neden oldu.

Mauro Icardi lüks villasından kaçarcasına ayrıldı! 8 Milyon liralık haciz gündemde

Arjantinli yıldız icraya itiraz ederken evi kiraya veren şirket İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nin yolunu tutarak itirazını iptal davası açtı. Tüm bunlar sürerken Mauro Icardi’nin Galatasaray’daki sözleşmesi uzamazsa yurt dışına çıkma ihtimalinden dolayı ihtiyacı haciz talebinde bulunuldu.

Mauro Icardi lüks villasından kaçarcasına ayrıldı! 8 Milyon liralık haciz gündemde

Villanın hasarlı bırakıldığı transfer döneminin bitmesiyle oyuncunu yurt dışına çıkacağı belirtilirken alacakları alma durumuna özel mal varlığına haciz talebi, mahkeme tarafından reddedildi.  

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mauro Icardi gitmek istediği takımı resmen açıkladı! Dikkat çeken Galatasaray itirafı
Galatasaray'a döneceği konuşuluyordu! Mauro Icardi'den gece yarısı olay açıklama: 'Yarın herkes hazır olsun'
ETİKETLER
#galatasaray
#mauro icardi
#Ev Sahibi
#Göktürk
#Haciz Davası
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.