Mauro Icardi'yi Dursun Özbek kurtardı! Herkes resti çekti

Eşiyle zorlu bir boşanma süreci geçiren Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, çocuklarının almak için Wanda Nara'nın evine gidince başına büyük iş aldı. Polisler eve akın ederken, Icardi'yi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kurtardı.

Wanda Nara ile olaylı boşanma süreci geçiren Icardi, kızlarının velayetini almak için büyük çaba sarf ediyor. Tüm uyarılara rağmen Wanda Nara'nın evine giderek taşkınlık çıkaran Mauro Icardi, avukatlarını kızdırdı.

MAURO ICARDI'NİN YARDIMINA DURSUN ÖZBEK YETİŞTİ

Galatasaray'da forma giyen Mauro Icardi, Wanda Nara ile çekişmeli süren boşanma davası ile sık sık gündeme geliyor. İlk kez Wanda Nara hakkında konuşan Icardi, "Kızlarıma zarar veren herkesin maskelerini düşürmek için son ana kadar savaşacağım" diyerek rest çekti

Mauro Icardi, kızlarının velayetini almak için mücadele ederken büyük bir hata yaptı. Ünlü futbolcu avukatlarından habersizce kızlarının bir eşyasını almak için Wanda Nara'nın evine gitti.

Wanda'nın eline koz veren Icardi avukatlarını kızdırdı. Üç avukatı Icardi'yi bırakma kararı aldı. Ancak Arjantin medyasına göre; devreye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek girdi. Icardi'nin imdadına yetişen Özbek, İcardi'ye dev bir avukat ordusu tuttu. Icardi'nin 3 avukatı da ikna edildi.