Mazhar Alanson kızı Eda Alanson'un ölümü sonrası ilk kez paylaşım yaptı: 'Allah kimseyi...'

06 Ekim 2024 00:00 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 00:01

Mazhar Alanson yaşadığı evlat acısı sonrası ilk kez paylaşım yaptı. MFÖ'nün ünlü solisti Alanson, 50 yaşındaki kızı Eda Alanson'un vefatı sonrası cenaze töreniyle ilgili de bilgi verdi. Mazhar Alanson'un kızının vefat sebebi de belli oldu.

Müzisyen, söz yazarı ve oyuncu Mazhar Alanson kızının vefatıyla büyük acı yaşadı. 74 yaşındaki usta sanatçı 50 yaşındaki kızı Eda Alanson'un ölümü sonrası paylaşım yaparak cenaze töreninin detaylarını aktardı. Alanson "Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın" diyerek yaşadığı büyük acıyı paylaştı. MAZHAR ALANSON'UN KIZININ HASTALIĞI NEYDİ? Eda Alanson'un bir süredir kanser hastalığıyla mücadele ettiği öğrenildi. Tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede yaşamını yitirdi. ALANSON'UN CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU Mazhar Alanson, Eda Alanson'un kaybı sonrası Instagram hesabından yaptığı paylaşımında kızının cenaze töreniyle ilgili bilgi verdi. Cenaze 6 Ekim Pazar günü öğlen namazı sonrası Fatih Camii'nden kaldırılacak. KIZIYLA FİLMDE ROL ALMIŞTI Mazhar Alanson ve kızı Eda Alanson, 2009 yılında Kirpi isimli filmde birlikte rol almıştı. Mazhar Alanson'ın ilk eşi Hale Alanson ile 1972 yılında evlenmişti. Mazhar ve Hale çiftinin çocukları olan Eda Alanson, gazetecilik ve metin yazarlığı yapmaktaydı. Eda Alanson, MFÖ’nün 10 yıl aradan sonra çıkardığı albümleri "AGU"nun ilk şarkısı "Muaf"ın sözlerini yazmış, babası Mazhar Alanson da bestelemişti. İlgili Haberler Onur Akın ve İbrahim Tatlıses arasında 'Asi ve Mavi' fırtınası koptu Farah Zeynep Abdullah'tan kadına şiddet çıkışı; 'Gündem dün kötüydü, bugün daha kötü, yarın...'