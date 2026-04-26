Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'den yıllar sonra gelen çocuk açıklaması! Suskunluğunu bozdu, sözleri olay oldu

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson’un 23 yıllık eşi Biricik Suden, yıllar sonra yaptığı çocuk açıklamasıyla gündem oldu. Balçiçek İlter’in sunduğu programa konuk olan Biricik Suden, yıllardır sorulan çocuk konusunda suskunluğunu bozdu, sözler ise olay oldu. İşte detaylar…

MFÖ grubunun üyelerinden biri olan Mahzar Alanson, söylediği şarkıların dışında özel hayatıyla da gündemdeki yerini alıyor. ’un 23 yıllık eşi Biricik Suden’de dikkat çekerek takip edilen isimlerden biri oluyor. Geçtiğimiz günlerde Balçiçek İlter’in sunduğu programa konuk olan Biricik Suden, yıllardır kendisine sorulan çocuk konusu hakkında ilk kez suskunluğunu bozdu. Ünlü ismin sözleri gündem olurken sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden, yıllar sonra katıldığı bir programda çocuk sahibi olmama nedenini ilk kez açıkladı.
Biricik Suden, özgürlüğüne ve sorumluluk anlayışı nedeniyle çocuk sahibi olmadığını belirtti.
Suden, sıkıldığı zaman terk edebildiği şeyleri sevdiğini ve çocuğun bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini söyledi.
Hassasiyetleri ve evhamlı yapısı nedeniyle çocuk sahibi olma fikrinden uzak durduğunu ifade etti.
Biricik Suden, 1963 doğumludur ve Nişantaşı'nda Language and Culture Centre'de grafik ve illüstrasyon eğitimi almıştır.
Suden, Mazhar Alanson ile 2003 yılında evlenmiştir.
MAZHAR ALANSON'UN EŞİ BİRİCİK SUDEN'DEN YILLAR SONRA GELEN ÇOCUK AÇIKLAMASI!

MFÖ grubunun sevilen ismi Mazhar Alanson, aile hayatıyla da oldukça dikkat çeken isimlerden biri oluyor. Şarkılarıyla küçükten büyüğe herkesin severek dinlediği isimlerden biri olurken, eşi Biricik Suden’de merak edilerek takip edilen kişiler arasında yer alıyor.

Son zamanlarda magazin gündeminin dikkat çeken isimlerinden biri olan Biricik Suden, yapmış olduğu sporlarla da merak edilerek takip ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Balçiçek İlter’in programına konuk olan Biricik Suden, yıllardır konuşulan çocuk açıklaması gündem oldu. Biricik Suden’den yıllar sonra gelen çocuk açıklaması gündem oldu.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU, SÖZLERİ OLAY OLDU

Ünlü şarkıcı Mazhar Alanson’un eşi Biricik Suden’in yıllar sonra yapmış olduğu çocuk açıklamasıyla adeta gündem bomba gibi düştü. Biricik Suden Balçiçek İlter’in programına katılarak neden çocuk sahibi olmadığını ilk kez anlattı. Suskunluğunu bozan Suden, sözleri ile olay oldu.

Çocuk sahibi olmama nedenini anlatan Biricik Suden, özgürlüğüne ve sorumluluk anlayışı nedeniyle çocuk sahibi olmadığını açıkladı. Suden, “Sıkıldığım zaman terk edebildiğim şeyleri seviyorum ben. Çocuğu da o yüzden yapmadım, tercihen yapmadım. Sıkılabilirim; 'Alın bunu, benden istemiyorum' diyemeyeceğim için 'Ben o ihaleye hiç girmeyeyim' dedim. Bu dayanılır bir şey değil.” sözlerini ifade etti.

Bu açıklamalarına ek olarak Biricik Suden günlük olarak hayatındaki hassasiyetleri hakkında da açıklamalar yaparak "Ben bir de gece uyanıp kedimin, köpeğimin, Mazhar’ın nefes alışına bakarım. Bu hastalıkta bir kadının çocuğu olduğunu düşünebiliyor musun? Evhamlıyım." ifadelerini kullandı.

BİRİCİK SUDEN KİMDİR?

Biricik Suden, 1963 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Hakim bir baba ve bankacı bir annenin kızı olarak dünyaya gelen Biricik Suden, Nişantaşı’nda Language and Culture Centre’de grafik ve illüstrasyon alanında eğitim almıştır. Sonrasında Mimar Sinan Üniversitesi’ne eğitim görmüştür.
Mezun olduktan sonra 4 yıl Paris’te bulunan Biricik Suden, oynadığı rollerle de dikkat çekmiştir.

1976 yılında başrolünde Rüştü Asyalı’nın oynadığı ‘Ben Bir Garip Keloğlanım’ adlı filmde de oynamıştır. 2011 yılında televizyon ekranlarında yayınlanan bir bilgi programını da sunmuştur. Ünlü isim MFÖ grubunun sevilen isimlerinden biri olan Mazhar Alason ile 2003 yılında dünyaevine girmiştir.

