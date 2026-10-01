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Magazin
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 15:37

Mazhar Alanson’un son hali ortaya çıktı! Sevenlerini endişelendiren görüntülerin ardından dikkat çeken kare

Mazhar Alanson’un son görüntüsü yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda Şebnem Ferah konserinin girişinde görüntülenen ve görünümü nedeniyle sevenlerini endişelendiren usta sanatçı, bu kez Irmak Arıcı’nın programında izleyici karşısına çıktı. Alanson’un programdan paylaşılan yeni görüntüleri sosyal medyada da dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Mazhar Alanson’un son hali ortaya çıktı! Sevenlerini endişelendiren görüntülerin ardından dikkat çeken kare
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 15:37

’nün unutulmaz isimlerinden Mazhar Alanson, uzun yıllardır müzik dünyasındaki çalışmalarını sürdürüyor. Haziran ayında eşi ’le birlikte katıldığı konserinde kameralara yansıyan görüntüleriyle gündeme gelen sanatçı, aylar sonra bu kez televizyon programındaki son haliyle konuşuldu.

MAZHAR ALANSON’UN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

, TRT Müzik ekranlarında yayımlanan “Irmak Arıcı ile Dünden Bugüne” programının konuğu oldu. Müzik kariyerine dair sohbet eden sanatçı, devam eden çalışmalarından da söz etti.

Mazhar Alanson’un son hali ortaya çıktı! Sevenlerini endişelendiren görüntülerin ardından dikkat çeken kare

Program sırasında çekilen görüntülerde Alanson’un renkli çizgili bir ceketle koltukta oturduğu görüldü. Sanatçının son görüntüsü, daha önceki konser görüntülerinin ardından sevenlerinin dikkatini bir kez daha üzerine çekti.

Alanson’un programdaki açıklamaları ise yalnızca görüntüsüyle sınırlı kalmadı. Usta sanatçı, müzik çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek yeni eserler üzerinde çalıştığını anlattı.

Mazhar Alanson’un son hali ortaya çıktı! Sevenlerini endişelendiren görüntülerin ardından dikkat çeken kare

KONSERDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ENDİŞELENDİRMİŞTİ

Alanson, haziran ayında eşi Biricik Suden ile Şebnem Ferah’ın konserine katılmıştı. Konser alanına giriş sırasında görüntülenen sanatçının daha zayıf ve yorgun göründüğü yönündeki yorumlar kısa sürede gündeme gelmişti.

Mazhar Alanson’un son hali ortaya çıktı! Sevenlerini endişelendiren görüntülerin ardından dikkat çeken kare

Özellikle yürüyüşü ve genel görünümü üzerinden sosyal medyada çok sayıda yorum yapılmış, bazı hayranları sanatçının sağlık durumunu merak etmişti. Ancak o dönem ortaya atılan değerlendirmelerin Alanson tarafından doğrulanmış bir sağlık açıklamasına dayanmadığı da dikkat çekmişti.

Mazhar Alanson’un son hali ortaya çıktı! Sevenlerini endişelendiren görüntülerin ardından dikkat çeken kare

Sanatçının özel hayatında yaşadığı acı kayıplar da bu süreçte yeniden hatırlanmıştı. Alanson, uzun yıllar MFÖ çatısı altında birlikte müzik yaptığı Özkan Uğur’u 2023 yılında, kızı Eda Alanson’u ise 2024 yılında kaybetmişti.
Bu nedenle konser görüntülerinin ardından Alanson’un son durumu, hayranlarının yakından takip ettiği konular arasında yer aldı.

Mazhar Alanson’un son hali ortaya çıktı! Sevenlerini endişelendiren görüntülerin ardından dikkat çeken kare

“BOŞ VAKİTLERİMDE DAHA ÇOK YAZIYORUM”

Programda müzik çalışmalarından bahseden Mazhar Alanson, üretim sürecinin devam ettiğini belirtti. Sanatçı, “Boş vakitlerimde daha çok yazıyorum” diyerek yeni sözler ve besteler üzerinde çalıştığını ifade etti. Alanson ayrıca MFÖ eserlerinin farklı sanatçılar tarafından yorumlanacağı bir saygı albümü hazırlığından söz etti. Böylece grubun yıllardır dinlenen parçalarının yeni yorumlarla yeniden müzikseverlerle buluşacağının da bilgisini verdi.

Mazhar Alanson’un son hali ortaya çıktı! Sevenlerini endişelendiren görüntülerin ardından dikkat çeken kare

“BEST OF MAZHAR ALANSON” GELİYOR

Mazhar Alanson’un açıkladığı projeler arasında kendi kariyerinden seçilmiş eserlerin yer alacağı “Best of Mazhar Alanson” albümü de bulunuyor.

Sanatçının solo kariyerinden sevilen parçalarının bir araya getirileceği albümün, geçmişten bugüne uzanan müzik yolculuğunu yeniden gündeme taşıması bekleniyor.

Mazhar Alanson’un son hali ortaya çıktı! Sevenlerini endişelendiren görüntülerin ardından dikkat çeken kare

MFÖ ile özdeşleşen “Ele Güne Karşı”, “Güllerin İçinden”, “Sarı Laleler” ve “Yalnızlık Ömür Boyu” gibi parçaların yanı sıra solo kariyerinde “Yandım”, “Ah Bu Ben” ve “Benim Hâlâ Umudum Var” gibi eserlerle de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Alanson, müzik çalışmalarına devam ediyor.

Sanatçının yeni görüntüleri, hem son dönemdeki görünümüyle ilgili merakı yeniden gündeme getirdi hem de müzik dünyasındaki yeni projelerine ilişkin beklentiyi artırdı.

 

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#biricik suden
#şebnem ferah
#mazhar alanson
#özkan uğur
#MFÖ
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