Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! Adanalı dizisinin Maraz Ali’siydi

Bir dönemin başarılı erkek oyuncuları arasında yer alan Mehmet Akif Alakurt, uzun bir aranın ardından görüntülendi. Yayınlandığı döneme damga vuran Adanalı dizisinde ‘Maraz Ali’ karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncunun son hali herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 09:16
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 09:16

Başarılı oyunculuk kariyeriyle bir döneme damgasını vuran isimler arasında yer alan Mehmet Akif Alakurt, yıllar sonra görüntülendi. Uzun bir aranın ardından gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Yayınlandığı döneme damga vuran Adanalı dizisinde ‘Maraz Ali’ karakteriyle hafızalara kazınan Mehmet Akif Alakurt’un son hali dikkatleri üzerine çekti. Uzun bir süredir oyunculuk kariyerinden uzak duran ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncunun son hali görüntülendi. İşte ‘Maraz Ali’ karakteriyle hafızalara kazınan Mehmet Akif Alakurt’un son hali…

MEHMET AKİF ALAKURT SON HALİYLE HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Mehmet Akif Alakurt, bir dönem başarılı ve yakışıklı oyunculuğuyla adından söz ettirmişti. Özellikle Adanalı dizisindeki ‘Maraz Ali’ karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, yıllar sonra görüntülendi. Uzun bir süredir oyunculuk kariyerinden uzak duran ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alakurt’un son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! Adanalı dizisinin Maraz Ali’siydi

Son olarak 2014 yılında ‘Emanet’ dizisinde ‘Fırat’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Mehmet Akif Alakurt, uzun bir aranın ardından gündeminde yerini aldı. 46 yaşındaki ünlü oyuncunun sakalsız bıyıklı hali dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası birçok kullanıcı Alakurt hakkında çeşitli yorumlarda bulundu.

Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! Adanalı dizisinin Maraz Ali’siydi

Sosyal medya kullanıcıları ve sevenleri tarafından birçok yorum alan Mehmet Akif Alakurt, tarzıyla da adından söz ettirdi. Sosyal medyada ünlü oyuncu hakkında; “Hala karizma”, “Halen mükemmel”, “Emekli özel harekatçılar gibi olmuş”, “Şu an dizi yapsa fena izlenir”, “Sağlam oyuncuydu piyasadan erken çekildi” gibi yorumlar yapıldı.

Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! Adanalı dizisinin Maraz Ali’siydi

MEHMET AKİF ALAKURT ADANALI DİZİSİNİN MARAZ ALİ’SİYDİ!

Mehmet Akif Alakurt, yayınlandığı döneme damga vuran ve günümüzde hala büyük bir ilgiyle takip edilen ‘Adanalı’ dizisindeki, ‘Maraz Ali’ karakteriyle hafızalara kazınmıştı. 2008-2010 yılları arasında ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan aksiyon, polisiye, dram ve komedi türündeki Adanalı dizisinde başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Alakurt, son olarak 2014 yılında ‘Emanet’ adlı dizide ‘Fırat’ karakteriyle ekranlara gelmişti.

Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! Adanalı dizisinin Maraz Ali’siydi

Uzun bir süredir oyunculuk kariyerinden ve televizyon ekranlarından uzak kalan Mehmet Akif Alakurt’un son hali görüntülendi. Ünlü oyuncunun son hali herkesi şaşkına çevirirken, 46 yaşında olmasına rağmen hala karizmasıyla dikkat çekmesi ise magazin gündeminde yerini aldı. Alakurt’un son halini gören sosyal medya kullanıcıları ve hayranları yaptıkları yorumlarla ünlü oyuncuya özlemlerini dile getirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Celal Karatüre’nin katıldığı programlardan yüksek ücretler istediği iddia edilmişti! Ünlü fenomen hakkındaki gerçekler ortaya çıktı
Kadir Ezildi’nin pastasındaki bebek detayı dikkat çekti! Gamze Türkmen'in hamilelik iddiaları güçlendi
ETİKETLER
#Magazin
#Ünlü Oyuncu
#Mehmet Akif Alakurt
#Maraz Ali
#Adanalı Dizisi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.