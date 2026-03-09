Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşkına çevirdi! Adanalı dizisinin Maraz Ali’siydi

Başarılı oyunculuk kariyeriyle bir döneme damgasını vuran isimler arasında yer alan Mehmet Akif Alakurt, yıllar sonra görüntülendi. Uzun bir aranın ardından gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncu son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Yayınlandığı döneme damga vuran Adanalı dizisinde ‘Maraz Ali’ karakteriyle hafızalara kazınan Mehmet Akif Alakurt’un son hali dikkatleri üzerine çekti. Uzun bir süredir oyunculuk kariyerinden uzak duran ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü oyuncunun son hali görüntülendi. İşte ‘Maraz Ali’ karakteriyle hafızalara kazınan Mehmet Akif Alakurt’un son hali…

MEHMET AKİF ALAKURT SON HALİYLE HERKESİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!

Mehmet Akif Alakurt, bir dönem başarılı ve yakışıklı oyunculuğuyla adından söz ettirmişti. Özellikle Adanalı dizisindeki ‘Maraz Ali’ karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu, yıllar sonra görüntülendi. Uzun bir süredir oyunculuk kariyerinden uzak duran ve özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Alakurt’un son hali görenleri şaşkına çevirdi.

Son olarak 2014 yılında ‘Emanet’ dizisinde ‘Fırat’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Mehmet Akif Alakurt, uzun bir aranın ardından magazin gündeminde yerini aldı. 46 yaşındaki ünlü oyuncunun sakalsız bıyıklı hali dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası birçok kullanıcı Alakurt hakkında çeşitli yorumlarda bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları ve sevenleri tarafından birçok yorum alan Mehmet Akif Alakurt, tarzıyla da adından söz ettirdi. Sosyal medyada ünlü oyuncu hakkında; “Hala karizma”, “Halen mükemmel”, “Emekli özel harekatçılar gibi olmuş”, “Şu an dizi yapsa fena izlenir”, “Sağlam oyuncuydu piyasadan erken çekildi” gibi yorumlar yapıldı.

MEHMET AKİF ALAKURT ADANALI DİZİSİNİN MARAZ ALİ’SİYDİ!

Mehmet Akif Alakurt, yayınlandığı döneme damga vuran ve günümüzde hala büyük bir ilgiyle takip edilen ‘Adanalı’ dizisindeki, ‘Maraz Ali’ karakteriyle hafızalara kazınmıştı. 2008-2010 yılları arasında ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan aksiyon, polisiye, dram ve komedi türündeki Adanalı dizisinde başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Alakurt, son olarak 2014 yılında ‘Emanet’ adlı dizide ‘Fırat’ karakteriyle ekranlara gelmişti.

Uzun bir süredir oyunculuk kariyerinden ve televizyon ekranlarından uzak kalan Mehmet Akif Alakurt’un son hali görüntülendi. Ünlü oyuncunun son hali herkesi şaşkına çevirirken, 46 yaşında olmasına rağmen hala karizmasıyla dikkat çekmesi ise magazin gündeminde yerini aldı. Alakurt’un son halini gören sosyal medya kullanıcıları ve hayranları yaptıkları yorumlarla ünlü oyuncuya özlemlerini dile getirdi.