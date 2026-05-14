Mehmet Ali Erbil ifşa etti! “O ben değilim”

Özel hayatı, yaptığı evlilikler, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla zaman zaman adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil, bu kez kendisine şantaj uygulandığı haberleriyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü şovmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla son günlerde yaşadığı şantaj girişimini takipçileriyle paylaştı. Magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmeyen Mehmet Ali Erbil’in, bu kez yapay zekayla başı derde girdi. Erbil, yapay zekayla oluşturulan görseller üzerinden kimliği belirsiz kişilerin kendisine şantaj girişiminde bulunduğunu ifşa etti. Yapay zeka destekli sahte içeriklerin kullanıldığını dile getiren ünlü şovmen, bu içerikler üzerinden kendisinden para istendiğini de duyurdu. İşte Mehmet Ali Erbil’e uygulanan şantaj girişimine dair detaylar…

MEHMET ALİ ERBİL İFŞA ETTİ!

Ekranların sevilen yüzü Mehmet Ali Erbil, bir kez daha magazin dünyasının gündeminde yerini aldı. Başarılı sunuculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve geçmişten bugüne yaptığı evlilikleriyle dikkatleri üzerine çeken ünlü şovmen, bu kez adeta yapay zekanın kurbanı oldu.

Özellikle yaptığı evliliklerle adından söz ettiren Mehmet Ali Erbil, bu kez kendisine şantaj uygulandığı haberleriyle dikkatleri üzerine çekti. Şantaja uğradığını açıklayan Erbil, kendisinden para talep edildiğini de belirterek hukuki süreci başlattığını duyurdu.

Son zamanlarda kendisinden 42 yaş küçük Gülseren Ceylan ile boşandığı haberleriyle ön plana çıkan Erbil, yapay zekayla oluşturulan görseller üzerinden kimliği belirsiz kişilerin kendisine şantaj girişiminde bulunduğunu ifşa etti.

“BİR ŞANTAJ GİRİŞİMİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIM”

Geçtiğimiz aylarda Güülseren Ceylan ile olan evliliğini sonlandıran Mehmet Ali Erbil’in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama magazin gündemine bomba gibi düştü. Erbil, kimliği belirsiz kişiler tarafından yapay zeka destekli sahte içeriklerin kullanıldığını dile getirerek, bu içerikler üzerinden kendisinden para istendiğini duyurdu.

Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; söz konusu içeriklerin kendisiyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını vurguladı. Ünlü şovmen, aynı zamanda taleplere karşılık vermemesi üzerine itibarsızlaştırma girişimlerinin başladığını ifade etti. Erbil, açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:

“Sevgili dostlarım. Son günlerde kimliği belirsiz bazı kişiler tarafından şahsıma yönelik çirkin bir şantaj girişimiyle karşı karşıya kaldım. Tarafımla hiçbir ilgisi bulunmayan, yapay zeka ve dijital manipülasyon yöntemleriyle oluşturulduğu değerlendirilen bazı kurgu içerikler üzerinden benden para talep edilmiş; bu taleplere itibar etmediğim için söz konusu kişiler çevreme ve kamuoyuna yönelik itibarsızlaştırma girişimlerine başlamıştır.

Teknolojinin geldiği noktada bu tür sahte içeriklerin üretilebildiği ne yazık ki herkesin malumudur. Bu nedenle kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş ve kötü niyetli şekilde servis edilen içeriklere karşı dikkatli olmasını özellikle rica ediyorum. Konu tüm delilleriyle birlikte yargı makamlarına taşınmış olup gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Bu içerikleri yayan, paylaşan veya çoğaltan kişiler hakkında da ayrıca yasal yollara başvurulacaktır.”