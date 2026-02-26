Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşanmasında dikkat çeken detay! Taraflardan biri konuşursa dava açılacak

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan dün sabah saatlerinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile tek celse de boşanmıştı. Yedi aydır evli olan çift, boşanma davasıyla gündem olurken boşanma davasından dikkat çeken detay gündem oldu. Taraflardan herhangi birinin konuşması halinde karşılıklı dava açılabilecek.

MEHMET ALİ ERBİL VE GÜLSEREN CEYLAN BOŞANMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Şov dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, magazin gündeminin de merak edilen isimlerinden biri oluyor. Öyle ki geçtiğimiz aylarda kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’la bir dargın bir barışık halleriyle magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri oluyordu.

Çift, dargın ve barışık halleriyle dikkat çekerken geçtiğimiz yaz aylarında sürpriz düğünleriyle magazin dünyasına damga vurmuşlardı. Sade ve aile arasında gerçekleştiren bu düğün sonrasında çok konuşulmuştu.

Son zamanlarda boşanma konusuyla sıklıkla gündemde yer alan Mehmet Ali Erbil ve eşi Gülseren Ceylan, dün sabah saatlerinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde boşanarak yedi aylık evliliği tek celse de bitirdiler. Bu haber sonrası magazin gündemin bomba gibi düşen İkilinin boşanma davasında dikkat çeken bir detay olduğu öğrenildi.

TARAFLARDAN BİRİ KONUŞURSA DAVA AÇILACAK

Ünlü isim Mehmet Ali Erbil ve eşi Gülseren Ceylan, yedi ayın sonunda boşanma kararı alarak dün sabah saatlerinde tek celsede boşandı. Daha önce de boşanmanın eşiğinden dönen ikili, bu kez yollarını tamamen ayırdı.

Karşılıklı bir şekilde boşanan ikilinin boşanma nedeni merak edilirken, taraflar arasında ‘evlilik birliğinin temelden sarsılması’ gerekçesiyle boşandıkları öğrenildi. Ayrıca boşanmaya katılmayan taraflar, avukatları aracılığıyla tek celse de boşandılar.

Tarafların boşanma davasında dikkat çeken bir detay magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre, ikili evlilik ya da boşanma hakkında konuşmama kararı aldı.

Her iki taraftan biri eğer evlilik ve boşanma hakkında konuşması halinde tazminat değil ceza davası açılabilecek ve ceza alacak. Mehmet Ali Erbil’in menajerinin yapmış olduğu açıklamada ise, ‘‘Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti.” dedi.