Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşanmasında dikkat çeken detay! Taraflardan biri konuşursa dava açılacak

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve eşi Gülseren Ceylan dün sabah saatlerinde boşanma haberleriyle gündem olmuştu. 7 aylık evlilik tek celse de bitmişti. İkilinin boşanma davasında dikkat çeken detay ise şimdilerde magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Taraflardan birinin konuşması halinde dava açılabilecek. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşanmasında dikkat çeken detay! Taraflardan biri konuşursa dava açılacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 14:01

ve dün sabah saatlerinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile tek celse de boşanmıştı. Yedi aydır evli olan çift, davasıyla gündem olurken boşanma davasından dikkat çeken detay gündem oldu. Taraflardan herhangi birinin konuşması halinde karşılıklı dava açılabilecek.

MEHMET ALİ ERBİL VE GÜLSEREN CEYLAN BOŞANMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY!

Şov dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil, magazin gündeminin de merak edilen isimlerinden biri oluyor. Öyle ki geçtiğimiz aylarda kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan’la bir dargın bir barışık halleriyle magazin gündeminde en çok konuşulan isimlerden biri oluyordu.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşanmasında dikkat çeken detay! Taraflardan biri konuşursa dava açılacak

Çift, dargın ve barışık halleriyle dikkat çekerken geçtiğimiz yaz aylarında sürpriz düğünleriyle magazin dünyasına damga vurmuşlardı. Sade ve aile arasında gerçekleştiren bu düğün sonrasında çok konuşulmuştu.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşanmasında dikkat çeken detay! Taraflardan biri konuşursa dava açılacak

Son zamanlarda boşanma konusuyla sıklıkla gündemde yer alan Mehmet Ali Erbil ve eşi Gülseren Ceylan, dün sabah saatlerinde Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde boşanarak yedi aylık evliliği tek celse de bitirdiler. Bu haber sonrası magazin gündemin bomba gibi düşen İkilinin boşanma davasında dikkat çeken bir detay olduğu öğrenildi.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşanmasında dikkat çeken detay! Taraflardan biri konuşursa dava açılacak

TARAFLARDAN BİRİ KONUŞURSA DAVA AÇILACAK

Ünlü isim Mehmet Ali Erbil ve eşi Gülseren Ceylan, yedi ayın sonunda boşanma kararı alarak dün sabah saatlerinde tek celsede boşandı. Daha önce de boşanmanın eşiğinden dönen ikili, bu kez yollarını tamamen ayırdı.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşanmasında dikkat çeken detay! Taraflardan biri konuşursa dava açılacak

Karşılıklı bir şekilde boşanan ikilinin boşanma nedeni merak edilirken, taraflar arasında ‘evlilik birliğinin temelden sarsılması’ gerekçesiyle boşandıkları öğrenildi. Ayrıca boşanmaya katılmayan taraflar, avukatları aracılığıyla tek celse de boşandılar.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşanmasında dikkat çeken detay! Taraflardan biri konuşursa dava açılacak

Tarafların boşanma davasında dikkat çeken bir detay magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre, ikili evlilik ya da boşanma hakkında konuşmama kararı aldı.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan boşanmasında dikkat çeken detay! Taraflardan biri konuşursa dava açılacak

Her iki taraftan biri eğer evlilik ve boşanma hakkında konuşması halinde tazminat değil ceza davası açılabilecek ve ceza alacak. Mehmet Ali Erbil’in menajerinin yapmış olduğu açıklamada ise, ‘‘Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti.” dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan boşandı mı? Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan neden boşandı?
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan tek celsede boşandı!
ETİKETLER
#boşanma
#mehmet ali erbil
#gülseren ceylan
#Tek Celsede Boşanma
#Konuşmama Kararı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.