Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceylan'a bıraktığı mallar ortaya çıktı! Gözler boşanma protokolüne çevrildi

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan çifti geçtiğimiz gün anlaşmalı olarak 7 aylık evliliklerini sonlandırdı. Ayrılık kararı sonrası gözler boşanma protokolüne çevrildi. Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Gülseren Ceylan'a bıraktığı mallar da belli oldu.

Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceylan'a bıraktığı mallar ortaya çıktı! Gözler boşanma protokolüne çevrildi
, kendisinden 40 yaş küçük ile 7 ay önce sade bir törenle evlendi. Çift hakkında zaman zaman ayrılık iddiaları çıkarken çifti dün anlaşmalı olarak boşandı. 7 aylık evlilikleri tek celsede biten Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın şartları ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceylan'a bıraktığı mallar ortaya çıktı! Gözler boşanma protokolüne çevrildi

Mehmet Ali Erbil ve kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan, 7 aylık evliliklerini anlaşmalı olarak tek celsede sonlandırdı.
Çift, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada boşandı.
Boşanma gerekçesi olarak 'evlilik birliğinin temelden sarsılması' gösterildi.
Erbil'in evlilik süresince Ceylan'a hediye ettiği araba ve düğünde takılan takılar Ceylan'da kaldı.
Mal-mülk konusunda tarafların birbirinden bir talebi olmadı.
Taraflar, konuşmama kararı alarak boşanma protokolü imzaladı ve ihlal durumunda hukuki yaptırım uygulanacak.
Her iki tarafın avukatları da, boşanma sürecinin karşılıklı saygı ve nezaket çerçevesinde tamamlandığını belirtti.
MEHMET ALİ ERBİL İLE GÜLSEREN CEYLAN'IN MAL PAYLAŞIMI ORTAYA ÇIKTI

Erbil ve Gülseren çifti, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tek celsede boşandı. Mahkeme, evliliğin "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle sona erdirilmesine hükmetti.

Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceylan'a bıraktığı mallar ortaya çıktı! Gözler boşanma protokolüne çevrildi

BOŞANMA PROTOKOLÜ ORTAYA ÇIKTI

Kısa süren evliliğin ardından gözler boşanma protokolüne çevrildi. Erbil'in evlilik süresince Gülseren Ceylan'a hediye ettiği araba ve düğünde takılan takılar Ceylan'da kaldı. Çiftin mal-mülk konusunda birbirinden talebi bulunmazken, Gülseren Ceylan evden taşındı. Erbil'in avukatı Şeyda Yıldırım, "Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti" dedi ve sözleşmenin detaylarıyla ilgili, "Röportaj yapmayacaklar, ihlal olursa hukuki yaptırım uygulanacak" açıklamasını yaptı.

Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceylan'a bıraktığı mallar ortaya çıktı! Gözler boşanma protokolüne çevrildi

GÜLSEREN CEYLAN'IN DA AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Ceylan'ın avukatı Cihan Cebeci, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; "Müvekkilim Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil arasındaki evlilik, tarafların karşılıklı iradesi ve saygı çerçevesinde sona ermiştir. Boşanma süreci; herhangi bir tartışma, polemik ya da yıpratıcı sürece mahal verilmeden, medeni bir anlayışla tamamlanmıştır. Bu karar, tarafların uzun değerlendirmeleri sonucunda, bundan sonraki yaşamlarını daha sağlıklı ve huzurlu şekilde sürdürebilmeleri amacıyla alınmıştır.

Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceylan'a bıraktığı mallar ortaya çıktı! Gözler boşanma protokolüne çevrildi

Müvekkilim, geçmişe ilişkin herhangi bir hususun kamuoyu nezdinde tartışma konusu yapılmasını arzu etmemekte; sürecin karşılıklı saygı ve nezaket çerçevesinde değerlendirilmesini önemsemektedir. Kamuoyunun, tarafların özel hayatına ilişkin bu süreçte gerekli hassasiyeti göstermesini rica ederiz. Saygılarımızla" ifadelerini kullandı.

