Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceylan'a bıraktığı mallar ortaya çıktı! Gözler boşanma protokolüne çevrildi

Mehmet Ali Erbil, kendisinden 40 yaş küçük Gülseren Ceylan ile 7 ay önce sade bir törenle evlendi. Çift hakkında zaman zaman ayrılık iddiaları çıkarken çifti dün anlaşmalı olarak boşandı. 7 aylık evlilikleri tek celsede biten Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı.
Erbil ve Gülseren çifti, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, tek celsede boşandı. Mahkeme, evliliğin "evlilik birliğinin temelden sarsılması" gerekçesiyle sona erdirilmesine hükmetti.
Kısa süren evliliğin ardından gözler boşanma protokolüne çevrildi. Erbil'in evlilik süresince Gülseren Ceylan'a hediye ettiği araba ve düğünde takılan takılar Ceylan'da kaldı. Çiftin mal-mülk konusunda birbirinden talebi bulunmazken, Gülseren Ceylan evden taşındı. Erbil'in avukatı Şeyda Yıldırım, "Birlikte ortak maddelerle sözleşme imzaladılar. Konuşmama kararı aldılar. Boşanma anlaşmalı olarak gerçekleşti" dedi ve sözleşmenin detaylarıyla ilgili, "Röportaj yapmayacaklar, ihlal olursa hukuki yaptırım uygulanacak" açıklamasını yaptı.
Ceylan'ın avukatı Cihan Cebeci, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada; "Müvekkilim Gülseren Ceylan ile Mehmet Ali Erbil arasındaki evlilik, tarafların karşılıklı iradesi ve saygı çerçevesinde sona ermiştir. Boşanma süreci; herhangi bir tartışma, polemik ya da yıpratıcı sürece mahal verilmeden, medeni bir anlayışla tamamlanmıştır. Bu karar, tarafların uzun değerlendirmeleri sonucunda, bundan sonraki yaşamlarını daha sağlıklı ve huzurlu şekilde sürdürebilmeleri amacıyla alınmıştır.
Müvekkilim, geçmişe ilişkin herhangi bir hususun kamuoyu nezdinde tartışma konusu yapılmasını arzu etmemekte; sürecin karşılıklı saygı ve nezaket çerçevesinde değerlendirilmesini önemsemektedir. Kamuoyunun, tarafların özel hayatına ilişkin bu süreçte gerekli hassasiyeti göstermesini rica ederiz. Saygılarımızla" ifadelerini kullandı.