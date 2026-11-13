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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 22:46
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 22:46

Mehmet Şef ve Kubat'tan düet! Beyaz Giyme türküsü beğeni topladı

Mehmet Şef ile ünlü türkücü Kubat, bir araya gelerek izleyenlere müzik dolu anlar yaşattı. İkilinin birlikte seslendirdiği sevilen türkü “Beyaz Giyme”, büyük sürpriz oldu. Mutfaktaki performansıyla tanınan Mehmet Şef'in bu kez müzikte hünerlerini sergilemesi dikkat çekti. Kubat ile aynı türküde buluşan Mehmet Şef, ortaya keyifli görüntüler çıkardı.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 22:46
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 22:46

, bu kez mutfaktaki performansıyla değil, müzikle gündeme geldi. Ünlü türkücü Kubat ile bir araya gelen Mehmet Şef, sevilen türkülerden “Beyaz Giyme”yi birlikte seslendirdi. İkilinin beklenmedik buluşması, ortaya renkli ve samimi görüntüler çıkardı. Kubat'ın güçlü yorumuna Mehmet Şef'in eşlik etmesi, izleyenler için de hoş bir sürpriz oldu.

MEHMET ŞEF VE KUBAT’TAN DÜET

Mehmet Şef ile Kubat, müzikseverleri şaşırtan bir buluşmaya imza attı. İkilinin bir araya geldiği anlarda seslendirilen “Beyaz Giyme” türküsü, ortaya eğlenceli görüntüler çıkardı. Mutfaktaki kendine özgü tavırları ve yorumlarıyla tanınan Mehmet Şef'in performansı, buluşmanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

Mehmet Şef ve Kubat'tan düet! Beyaz Giyme türküsü beğeni topladı

Türk halk müziğinin sevilen eserlerinden “Beyaz Giyme”, bu kez farklı iki ismin yorumuyla dinleyici karşısına çıktı. Kubat'ın müzikal deneyimiyle renklenen performansa Mehmet Şef de eşlik etti. İkilinin türküyü birlikte söylediği anlarda samimi tavırları ve keyifli halleri ön plana çıktı.

Mehmet Şef ve Kubat'tan düet! Beyaz Giyme türküsü beğeni topladı

Mehmet Şef denildiğinde akla ilk olarak mutfak ve yemek yarışmaları gelse de bu kez izleyenler onu bambaşka bir yönüyle gördü. Kubat ile aynı ezgide buluşması, ortaya alışılmışın dışında bir iş birliği çıkardı. Farklı alanlarda tanınan iki ismin müzikte buluşması, izleyenlere de hoş bir sürpriz yaşattı. “Beyaz Giyme” türküsünün eşlik ettiği bu özel anlar, Mehmet Şef ve Kubat'ın bir araya geldiği unutulmayacak görüntüler arasında yerini aldı.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Yemek programlarındaki sert mizacı ve kendine özgü tavırlarıyla tanınan Mehmet Şef, bu kez izleyenlerin karşısına farklı bir yönüyle çıktı. Kubat'ın dünyasındaki deneyimine eşlik eden ünlü şef, türkü performansıyla takipçilerini şaşırttı. İkilinin aynı ezgide buluşması, sosyal medyada kısa sürede konuşulan anlar arasına girdi.

Mehmet Şef ve Kubat'tan düet! Beyaz Giyme türküsü beğeni topladı

Paylaşılan görüntüleri izleyen kullanıcılar, Mehmet Şef'in türkü söylemesine kayıtsız kalmadı. Bazı takipçiler ikilinin uyumuna dikkat çekerken bazıları da bu sürpriz buluşmanın devamının gelmesini istedi. Yorumlarda Mehmet Şef'in sahne performansına yönelik esprili değerlendirmeler de öne çıktı.

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