Başarılı müzik kariyeriyle 60’lı ve 70’li yıllara damgasını vuran Mehmet Taneri hayatını kaybetti. Türk pop müziğin usta isimleri arasında yer alan Mehmet Taneri’nin vefat haberini ise yakın dostu Ali Kocatepe sosyal medya hesabından duyurdu. Müzik kariyerine birbirinden güzel unutulmaz birçok parça sığdıran Mehmet Taneri’nin vefat ettiği öğrenildi. Pop müziğin usta sanatçılarından Mehmet Taneri, vefatıyla Türk müzik camiasını ve sevenlerini derin bir hüzne boğdu.

HABERİN ÖZETİ Mehmet Taneri hayatını kaybetti! Acı haberi yakın dostu duyurdu 60'lı ve 70'li yıllara damgasını vuran başarılı müzik kariyeriyle tanınan Mehmet Taneri hayatını kaybetti. Mehmet Taneri'nin vefat haberini yakın dostu Ali Kocatepe sosyal medya hesabından duyurdu. Taneri, 'Seni Sevmek', 'Sen, Sen, Sen’, ‘Bir Zamanlar’ gibi şarkılarıyla biliniyordu. 1970'li yıllarda yılın erkek sanatçıları arasına adını yazdırmıştı. Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra sinema filmleriyle de tanınmıştı. Ali Kocatepe, Taneri ile 60'ların sonlarında tanıştıklarını ve iki ailenin çok yakın olduğunu belirtti.

MEHMET TANERİ HAYATINI KAYBETTİ!

Özellikle 60’lı ve 70’lı yıllardaki müzik çalışmalarıyla popülerliğini artıran Mehmet Taneri, Türk pop müziğine birçok başarılı parça kazandırdı. Güçlü sesi ve efendi kişiliğiyle yıllara damgasını vuran Taneri, vefat haberiyle yakınları, sevenlerini ve tüm sanat camiasını derin bir hüzne boğdu.

1970’li yıllarına damga vuran Mehmet Taneri, o zamanlar yılın erkek sanatçıları arasına ismini yazdırmıştı. Başarılı müzik kariyerinin yanı sıra sinema filmleriyle de adından söz ettiren Taneri, 60’lı ve 70’li yıllarda efendi kişiliği, yakışıklılığı ve saygın kariyeriyle döneme damgasını vurmuştu. Şimdilerde vefat haberiyle müzik dünyasını derin bir hüzne boğan Taneri’nin acı haberini yakın dostu Ali Kocatepe duyurdu.

MEHMET TANERİ’NİN VEFAT HABERİNİ ALİ KOCATEPE DUYURDU!

Ali Kocatepe paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“60’ların sonlarında tanışmıştık Mehmet Taneri ile. 60’ ve 70’lerin ünlü pop müzik sanatçılarımızdandı. 90’ların başlarında Sultanköy’de komşu olduk. Kızları Nükhet ve kızımız İlkyaz Kocatepe birlikte büyüdüler. İki aile çok yakındık. Bu akşam vefat haberini aldık. Başımız sağ olsun.”