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Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 21:11
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 21:11

Mehmet Yalçınkaya zannedildi! GastroAntep Festivali’nde dikkat çeken an

Gaziantep’te düzenlenen GastroAntep Festivali, bu kez yemeklerin yanı sıra dikkat çeken bir benzerlikle gündeme geldi. Festival alanında bulunan bir kişi, MasterChef yarışmasıyla tanınan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’ya olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. Mehmet Yalçınkaya’yı andıran kişi, festivale katılanların ilgisini çekerken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
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Mehmet Yalçınkaya zannedildi! GastroAntep Festivali’nde dikkat çeken an
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
04.10.2026
saat ikonu 21:11
|
GÜNCELLEME:
04.10.2026
saat ikonu 21:11

’te gastronomi dünyasının buluşma noktalarından biri olan GastroAntep Festivali’nde dikkat çeken bir an yaşandı. Festival alanında bulunan bir kişinin jürisi ’ya olan benzerliği görenlerin ilgisini çekti. Festivale katılanlar için beklenmedik bir karşılaşma olan bu benzerlik, GastroAntep’in renkli anları arasında yerini aldı. Mehmet Yalçınkaya’ya benzerliğiyle dikkat çeken kişinin görüntüsü, festivale ilişkin paylaşımlarda da ilgi gördü.

GASTROANTEP’DEKİ KİŞİ MEHMET ŞEF’E BENZETİLDİ

Gaziantep’te düzenlenen GastroAntep Festivali’nde dikkat çeken bir benzerlik yaşandı. Festival alanında bulunan bir kişi, MasterChef Türkiye’nin sevilen şeflerinden Mehmet Yalçınkaya’ya benzetildi. 

Mehmet Yalçınkaya zannedildi! GastroAntep Festivali’nde dikkat çeken an

Ünlü şefle olan benzerliği fark edilen kişi, çevredeki insanların ilgisini çekti. Yüz hatları ve genel görünümüyle Mehmet Şef’i andırdığı düşünülen kişi, festivalin renkli anlarından birine imza attı.

Mehmet Yalçınkaya zannedildi! GastroAntep Festivali’nde dikkat çeken an

Gaziantep’in gastronomi kültürünü buluşturan festivalde yemek ve etkinliklerin yanı sıra bu ilginç benzerlik de dikkat çeken anlar arasında yer aldı. Festivalde bulunan kişinin Mehmet Yalçınkaya’ya benzetilmesi, çevredeki insanların ilgisini çekerken olayın en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Ünlü şefe olan benzerliğiyle fark edilen kişi, GastroAntep’in renkli atmosferine farklı bir an kattı.

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

Mehmet Yalçınkaya, 21 Ocak 1974’te ’nun Yenigüney köyünde dünyaya geldi. Gastronomi alanındaki kariyerinde Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan’da mutfak koordinatörlüğü ve gastronomi çalışmaları yaptı. 2004 yılında İstanbul Yemek Akademisi’nde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 

Mehmet Yalçınkaya zannedildi! GastroAntep Festivali’nde dikkat çeken an

2005’te ABD’nin ünlü gurme dergilerinden Culinary’de “Trend Chef” olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı. Yalçınkaya, uluslararası yarışmalarda da önemli dereceler elde etti. 2008 yılında Almanya’da düzenlenen IKA/Olympiade der Köche yarışmasının A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. 2012’de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatları’nda dünya ikinciliği kazandı. 

Mehmet Yalçınkaya zannedildi! GastroAntep Festivali’nde dikkat çeken an

Türk mutfağını farklı platformlarda temsil eden Yalçınkaya, “Fusion Mutfak” akımını Türkiye’de uygulayan şeflerden biri olarak da öne çıktı. 2018 yılından bu yana MasterChef Türkiye’de jüri üyeliği yapan Yalçınkaya, daha önce MasterChef Junior programında da sunuculuk yaptı.

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#masterchef türkiye
#mehmet yalçınkaya
#gaziantep
#Bolu
#Gastroantep Festivali
#Magazin
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