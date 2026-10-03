Orkun Işıtmak’tan Mehmet Şef açıklaması! Olay sonrası bakın ne olmuş!

Ünlü YouTuber Orkun Işıtmak, Mehmet Şef ile restoranında yaşadığı olayın ardından yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Daha önce restoran ziyareti sırasında yaşanan anlarla konuşulan Işıtmak, olay sonrasında Mehmet Şef’in restoranlarıyla ilgili dikkat çeken bir gelişmeyi paylaştı. Işıtmak, yaşanan olayın ardından internet üzerinden restoranlara düşük puanlar verildiğini söyledi. Açıklamasıyla bu duruma dikkat çeken ünlü YouTuber, olayın kendisiyle ilgili kısmının yanı sıra sonrasında yaşananları da anlattı.

ORKUN IŞITMAK’TAN MEHMET ŞEF AÇIKLAMASI!

Orkun Işıtmak geçtiğimiz günlerde Mehmet Yalçınkaya’nın restoranına giderek, video çekmek istedi. Mehmet Şef gelmeden çekimlere başlandığı için ünlü şef sert tepki göstererek Orkun Işıtmak’ı uyarmıştı.

“ Seni kovmadığıma dua et” sözleri ise sosyal medya büyük tepki çekmişti. Orkun Işıtmak ve Mehmet Yalçınkaya’nın arasında yaşanılan bu durum sonrası birçok kullanıcı Mehmet Şef’in restoranı için Google üzerinden kötü yorum ve oylama yapmaya başladı.

Yaşanılan durum karşısında YouTuber Orkun Işıtmak sosyal medyasında yayınladığı bir bildirim ile konuya açıklık getirdi. Orkun Işıtmak, “ “Mehmet Şef'le yaptığımız videonun bazı yerlerinin çok yanlış anlaşılmış olduğunu üzülerek öğrendim. Benim onunla tanışmadan pat diye mutfağına dalmış olmama verdiği tepki %100 bana mutfak disiplinini öğretmeye yönelikti. Ama sırf bunun yüzünden Google gibi platformlarda restorana düşük puanlar veriliyormuş. Arkadaşlar, lütfen böyle bir şey yapmayın, yapan varsa da rica ediyorum yorumunu silsin. O platformlar gerçek misafirlerin gerçek deneyimlerini paylaşması için var, tıpkı bizim düşük puanlı restoranlar serimizdeki gibi. Aramızda en ufak bir sorun yok, hatta videoyu henüz sonuna kadar izlemeyenler varsa günün nasıl bittiğini görmek için kesinlikle tamamını izlesin derim.”

ORKUN IŞITMAK KİMDİR?

Orkuncan Işıtmak, 8 Ocak 1996’da İzmir’de dünyaya geldi. Vali Vecdi Gönül Anadolu Lisesi’nden mezun olan Işıtmak, daha sonra İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim almaya başladı. Ancak YouTube çalışmalarına daha fazla zaman ayırmak için üniversite eğitimine devam etmedi.

2012 yılında eğlence ve oyun içerikleri üretmeye başlayan Işıtmak, zaman içinde Türkiye’nin tanınan YouTuber’ları arasında yer aldı. 18 Nisan 2010’da kendi adını taşıyan YouTube kanalını açan Işıtmak, farklı konseptlerde hazırladığı videolarla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Kariyerinde televizyon ve dijital platform projelerine de yer veren Işıtmak, 2020 yılında Netflix’te yayınlanan Exatlon Challenge Türkiye programında sunuculuk yaptı.

Daha önce YouTube’da hazırladığı “Kirli Çamaşırlar” konseptini Exxen platformuna taşıdı. 2018 yılında İyi Oyun filminde rol alan Işıtmak, Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi YouTuber/Instagrammer ödülünü kazandı. Aralık 2025 itibarıyla YouTube kanalında 12,3 milyon aboneye ulaştı.