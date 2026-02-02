Melek Mosso eski eşi Serkan Sağdıç'ı anlatırken gözleri doldu

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, ile Serkan Sağdıç, 2023 yılında evlendi. Çift sürpriz bir kararla 2025 yılında boşanma haberleriyle ise takipçilerini şaşırttı. katıldığı programda eski eşi hakkında konuşan Melek Mosso, eski eşinin anlayışlı özelliğine vurgu yaparken, konuşması sırasında gözyaşlarını tutmakta zorlandı.

MELEK MOSSO ESKİ EŞİ SERKAN SAĞDIÇ'TAN BAHSEDERKEN GÖZLERİ DOLDU

Ekim 2025 tarihinde Serkan Sağdıç'tan boşanan Melek Mosso, konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu. Zor bir süreç geçirdiğini belirten Mosso “bir ölüm gibi” sözleriyle o günleri tanımladı. Eski eşinin anlayışlı tavırlarından bahsederken gözyaşlarını tutmakta zorlandı. “Bir daha böyle biriyle karşılaşır mıyım?” sözleri dikkat çekti.

MELEK MOSSO SON KONSERİNDE FENALAŞTI

Melek Mosso, Kıbrıs konseri sırasında tansiyonunun düşmesi üzerine sahnesine kısa bir ara verdi. Hayranlarını korkutan sanatçı, sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada "Biraz güçsüz kaldım" dedi.

MELEK MOSSO BOŞANDIKTAN SONRA AİLESİYLE YAŞAMAYA BAŞLADI

Boşandıktan sonra annemle babamı çağırdım, onlarla yaşıyorum şu an. Yalnız kalmak istemedim. Aslında bir ara denedim, her şeyi kendi başıma halledebilirmişim gibi geldi. Sonra baktım öyle hissetmiyorum. Ailemle de aram çok iyi.