Necdet Kökeş hayatını kaybetti

NECDET KÖKEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Battal Gazi filmlerinin 'ZıpZıp' karakteriyle tanınan Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Necdet Kökeş, 27 Aralık 2025'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. 82 yaşındaki Kökeş'in beynine pıhtı attığı ve durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kökeş, 82 yaşında vefat etti.

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 yılında Adana doğumlu Necdet Kökeş, özellikle karakter rolleriyle tanındı. Oyunculuk kariyerine 1970 yılında “Bütün Aşklar Tatlı Başlar” filmiyle adım atan Necdet Kökeş, kısa sürede Yeşilçam'ın aranan yüzlerinden biri oldu.