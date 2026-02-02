Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Necdet Kökeş hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Necdet Kökeş bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025'te hastaneye kaldırılmıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Necdet Kökeş hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.02.2026
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
02.02.2026
saat ikonu 15:11

Battal Gazi filminde 'ZıpZıp' karakteriyle tanınan 'ın sevilen isimlerinden , 82 yaşında hayatını kaybetti. Haftalardır yoğun bakımda olan Necdet Kökeş, beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

NECDET KÖKEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Battal Gazi filmlerinin 'ZıpZıp' karakteriyle tanınan Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Necdet Kökeş, 27 Aralık 2025'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavisi yoğun bakımda devam ediyordu. 82 yaşındaki Kökeş'in beynine pıhtı attığı ve durumunun ağırlaştığı öğrenildi.

Necdet Kökeş hayatını kaybetti

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden , tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kökeş, 82 yaşında vefat etti.

Necdet Kökeş hayatını kaybetti

NECDET KÖKEŞ KİMDİR?

1944 yılında Adana doğumlu Necdet Kökeş, özellikle karakter rolleriyle tanındı. Oyunculuk kariyerine 1970 yılında “Bütün Aşklar Tatlı Başlar” filmiyle adım atan Necdet Kökeş, kısa sürede Yeşilçam'ın aranan yüzlerinden biri oldu.

Necdet Kökeş hayatını kaybetti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Barış Murat Yağcı Türkiye'ye ayak basar basmaz gözaltına alındı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ufuk Özkan'a donör olan Salih Kıvırcık TGRT Haber'de! "Yarın büyük gün"
ETİKETLER
#ölüm
#oyuncu
#Necdet Kökeş
#Yeşilçam
#Battal Gazi
#Zıpzıp
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.